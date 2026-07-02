"Докотился". Шоумен Анатолич жестко ответил сыну путиниста Газманова (фото)

Публичная перепалка вспыхнула в Threads

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Украинский телеведущий Анатолий Анатолич публично поспорил с 44-летним российским певцом Родионом Газмановым, сыном пропутинского артиста Олега Газманова. Конфликт разгорелся в популярной соцсети и сопровождался резкими заявлениями с обеих сторон.

Анатолич отреагировал в Threads на публикацию Родиона Газманова, ранее неоднократно оправдывавшего российское вторжение в Украину. В ответ украинский шоумен обнародовал скриншот переписки, где эмоционально высказался об Олеге Газманове, использовав бранное слово "п*дар".

Родион Газманов, со своей стороны, ответил на это в довольно агрессивной манере, апеллируя к родителям телеведущего. Анатолич также заявил, что, по его мнению, отец оппонента несет ответственность за поддержку войны, приведшую к гибели невинных людей.

Позже телеведущий обратил внимание на инцидент в новом сообщении, написав: "Докатился. Вступление в "диалог" с радионом газмановым. Как я оказался в этой точке?".

Напомним, что оба представителя семьи Газмановых публично поддержали действия российских властей и войну против Украины. Олег Газманов внесен в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Он подписывал коллективное обращение "Деятели культуры России — в поддержку позиции Президента в отношении Украины и Крыма", а также фигурирует в базе "Миротворец". Что касается его сына, то Родион Газманов с 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

Олег и Родион Газмановы

Ранее сообщалось, что в прошлом году Олег Газманов отдал крупную сумму мошеннику.