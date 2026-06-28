Украинка так "оторвалась" на концерте Макса Барских, что пришлось вмешаться охране (видео)

Женщина поднялась на опасную конструкцию и принялась танцевать

В Киеве во время масштабного концерта Макса Барских одна из зрительниц неожиданно стала едва ли не главной звездой вечера. Женщина настолько увлеклась выступлением артиста, что вылезла на конструкцию, не предназначенную для зрителей, а ее зажигательные танцы завершились вмешательством охраны.

В субботу, 27 июня, в Киеве состоялось шоу певца "Сьогодні має сенс" в фестивальном формате Open Air Fest. Концерт на ВДНХ собрал около 10 тысяч зрителей. На сцене также выступили Иван Люленов, Kler, Артем Котенко и София Нерсесян. Однако особое внимание публики привлекла одна из посетительниц концерта.

В Threads зрители, которым удалось побывать на шоу, публикуют видео, на котором женщина в синем костюме с узором поднялась на металлическую конструкцию, не предназначенную для пребывания людей. Она подпевала Барских, танцевала и активно зажигала под его хиты. Впоследствии в ситуацию пришлось вмешаться охране, которая пыталась помочь женщине спуститься.

"Барышня, вылезшая танцевать, сделала этот вечер особенным", — написал один из гостей концерта.

Впрочем, реакция пользователей соцсетей оказалась неоднозначной. Часть комментаторов приняла сторону женщины, считая, что она просто искренне наслаждалась концертом, а действия охраны были слишком резкими.

"Только охрана явно ах*ревшая, начали ее хватать за руки. Ну нравится девушке там танцевать, дайте потанцевать нормально. Вылезла себе, никому не мешала", — написал пользователь.

Другие же подчеркнули, что поведение посетительницы было опасным как для нее самой, так и для окружающих. По их мнению, в случае падения ответственность легла бы на организаторов мероприятия. К тому же в сети отметили, что сначала женщину вежливо предупредили, но она проигнорировала замечания и пришлось прибегнуть к более решительным действиям. Большинство людей приняли сторону охранников.

"С каких пор толерантность такого поведения стала нормой? Надо было всем вылезть. Вот была бы тема"

"Все, кто пишет что-то плохое об охране, знайте – один из них поначалу спокойно просил спуститься эту девушку. Не помогло. Вот как следствие…"

"И что тут особенного. Упала бы на людей и себя покалечила, и других. И вечер бы закончился "

"Все, кто пишут, что это ок – вы что, б*дло? Надо знать рамки и элементарную культуру, а не вести себя как макака на ветке"

"Та давайте все вылезут так тогда, если всем такие глупости нравятся. И будут болтаться на всех конструкциях. Всегда на концерте должен найтись кто-то, кому в жизни не хватает внимания "

"Упала бы, сломала себе что-то, концерт в ту же секунду остановили бы. Класс. Думать немного надо. Охрана выполняла свою работу", — пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Олег Винник стал персоной нон-грата в Молдове. Выступления со скандальным певцом там теперь нежелательны.