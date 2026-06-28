Українка так "відірвалася" на концерті Макса Барських, що довелося втрутитись охороні (відео)

Жінка піднялась на небезпечну конструкцію і почала танцювати

У Києві під час масштабного концерту Макса Барських одна з глядачок несподівано стала чи не головною зіркою вечора. Жінка настільки захопилася виступом артиста, що вилізла на конструкцію, не призначену для глядачів, а її запальні танці завершилися втручанням охорони.

У суботу, 27 червня, у Києві відбулося шоу співака "Сьогодні має сенс" у фестивальному форматі Open Air Fest. Концерт на ВДНГ зібрав близько 10 тисяч глядачів. На сцені також виступили Іван Люленов, Kler, Артем Котенко та Софія Нерсесян. Однак особливу увагу публіки привернула одна з відвідувачок концерту.

У Threads глядачі, яким пощастило побувати на шоу, публікують відео, на якому жінка у синьому костюмі з візерунком піднялася на металеву конструкцію, не призначену для перебування людей. Вона підспівувала Барських, танцювала та активно запалювала під його хіти. Згодом до ситуації довелося втрутитися охороні, яка намагалася допомогти жінці спуститися.

"Баришня, яка вилізла танцювати, зробила цей вечір особливим", – написав один із гостей концерту.

Втім, реакція користувачів соцмереж виявилася неоднозначною. Частина коментаторів стала на бік жінки, вважаючи, що вона просто щиро насолоджувалася концертом, а дії охорони були надто різкими.

"Тільки охорона явно ах*ревша, почали її хапати за руки. Ну нравиться дівчині там танцювати, дайте потанцювати нормально. Вилізла собі, нікому не заважала", – написав користувач.

Інші ж наголосили, що поведінка відвідувачки була небезпечною як для неї самої, так і для навколишніх. На їхню думку, у разі падіння відповідальність лягла б на організаторів заходу. До того ж у мережі зазначили, що спочатку жінку ввічливо попередили, але вона проігнорувала зауваження, тож довелося вдатися до рішучіших дій. Більшість людей стала на бік охоронців.

"Відколи толерування такої поведінки стало нормою? Треба було всім вилізти. От була би тєма"

"Всі, хто пише щось погане про охорону, знайте – один з них спочатку спокійно просив спуститися цю дівчину. Не допомогло. От як наслідок…"

"І що тут особливого. Впала би на людей і себе покалічила, і інших. І вечір би закінчився"

"Всі, хто пишуть, що це ок – ви що, б*дло? Треба знати рамки і елементарну культуру, а не вести себе як макака на гілці"

"Та давайте всі повилазять так тоді, якщо всім такі дурниці подобаються. І будуть теліпатися на всіх конструкціях. Завжди на концерті має знайтися хтось, кому в житті бракує уваги"

"Впала б, зламала собі щось, концерт у ту ж секунду зупинили б. Клас. Думати трохи треба. Охорона виконувала свою роботу", – пишуть у коментарях.

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