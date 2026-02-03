Рус

Дорожче за всіх Сердючка чи Пивоваров? Скільки українські артисти беруть за корпоратив

Катерина Любимова
Гонорари українських артистів за корпоратив Новина оновлена 03 лютого 2026, 19:20
Гонорари українських артистів за корпоратив. Фото Колаж "Телеграфу"

Найвища ціна за виступ становить понад 60 тисяч євро

Українські співаки заробляють не лише концертами, а й приватними виступами. Але щоб запросити на корпоратив топового артиста, доведеться розщедритися.

У Threads цінниками на виступи українських зірок поділилася Марія Кікта. Стало відомо, скільки грошей за корпоратив бере Артем Пивоваров, Надія Дорофєєва та інші.

Хто з українських артистів бере найвищі гонорари за корпоратив

Зірки української естради нерідко отримують запрошення на корпоративні заходи, і їхні гонорари часом вражають. Згідно з розцінками на грудень 2025 року найдоступнішим виявився Павло Зібров — за виступ на корпоративі він бере 5 000 доларів.

Трохи дорожче коштують послуги Позитива — 6 000 доларів, а хіп-хоп гурт Курган і Agregat коштуватиме замовнику 8 000 доларів.

Співак YAKTAK та виконавець Parfeniuk беруть за корпоратив по 10 000 доларів, а Анна Трінчер оцінює свій виступ у 10 500 доларів. Запросити Alyona Alyona коштуватиме 13 000 доларів, тоді як Дзідзьо, KOLA та Wellboy беруть однаково — 15 000 доларів.

Серед топових гонорарів виділяються Оля Полякова, Klavdia Petrivna та Тіна Кароль – 25 000 доларів за виступ. Монатик оцінює свій виступ у 30 000 доларів, а Вєрка Сердючка – від 30 000 євро.

Найдорожчими артистами української сцени вважаються Надя Дорофєєва з гонораром у 35 000 доларів та Макс Барських, який бере 50 000 євро за виступ. Проте справжнім фаворитом корпоративів з гонорарів є Артем Пивоваров – його виступ коштує від 60 000 євро.

"Телеграф" писав раніше, як до популярності виглядала Надя Дорофєєва.У 15 років вона розпочала кар’єру у Москві.

#Вірка Сердючка #Гонорар #Корпоратив #Артем Пивоваров #Надія Дорофєєва