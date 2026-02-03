Укр

Дороже всех Сердючка или Пивоваров? Сколько украинские артисты берут за корпоратив

Читати українською
Новость обновлена 03 февраля 2026, 19:20
Гонорары украинских артистов за корпоратив. Фото Коллаж "Телеграфа"

Самая высокая цена за выступление составляет более 60 тысяч евро

Украинские певцы зарабатывают не только концертами, но и частными выступлениями. Но чтобы пригласить на корпоратив топового артиста придется раскошелиться.

В Threads ценниками на выступления украинских звезд поделилась Мария Кикта. Стало известно, сколько денег за корпоратив берет Артем Пивоваров, Надежда Дорофеева и другие.

Кто из украинских артистов берет самые высокие гонорары за корпоратив

Звезды украинской эстрады нередко получают приглашения на корпоративные мероприятия, и их гонорары порой поражают воображение. Согласно расценкам на декабрь 2025 года, самым доступным оказался Павел Зибров — за выступление на корпоративе он берет 5 000 долларов.

Немного дороже стоят услуги Позитива — 6 000 долларов, а хип-хоп группа Курган и Agregat обойдется заказчику в 8 000 долларов.

Певец YAKTAK и исполнитель Parfeniuk берут за корпоратив по 10 000 долларов, а Анна Тринчер оценивает свое выступление в 10 500 долларов. Пригласить Alyona Alyona обойдется в 13 000 долларов, тогда как Дзидзьо, KOLA и Wellboy берут одинаково — 15 000 долларов.

Сколько украинские артисты берут за корпоратив

Среди топовых гонораров выделяются Оля Полякова, Klavdia Petrivna и Тина Кароль — 25 000 долларов за выступление. Монатик оценивает свое выступление в 30 000 долларов, а Верка Сердючка — от 30 000 евро.

Самыми дорогими артистами украинской сцены считаются Надя Дорофеева с гонораром в 35 000 долларов и Макс Барських, который берет 50 000 евро за выступление. Однако настоящим фаворитом корпоративов по гонорарам является Артем Пивоваров — его выступление стоит от 60 000 евро.

Надя Дорофеева, Артем Пивоваров и Макс Барских, гонорары, корпоратив
Надя Дорофеева, Артем Пивоваров и Макс Барских

