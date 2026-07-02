"Докотився". Шоумен Анатоліч жорстко відповів сину путініста Газманова (фото)

Публічна перепалка спалахнула у Threads

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Український телеведучий Анатолій Анатоліч публічно посперечався із 44-річним російським співаком Родіоном Газмановим, сином пропутінського артиста Олега Газманова. Конфлікт розгорівся у популярній соцмережі і супроводжувався різкими заявами з обох сторін.

Анатоліч відреагував у Threads на публікацію Родіона Газманова, який раніше неодноразово виправдовував російське вторгнення в Україну. У відповідь український шоумен оприлюднив скриншот переписки, де емоційно висловився про Олега Газманова, використавши лайливе слово "п*дар".

Родіон Газманов, зі свого боку, відповів на це у доволі агресивній манері, апелюючи до батьків телеведучого. Анатоліч також заявив, що, на його думку, батько опонента несе відповідальність за підтримку війни, яка призвела до загибелі невинних людей.

Пізніше телеведучий звернув увагу на інцидент у новому дописі, написавши: "Докатився. Вступ в "діалог" з радіоном газмановим. Як я опинився в цій точці?".

Нагадаємо, що обидва представники родини Газманових публічно підтримали дії російської влади та війну проти України. Олег Газманов внесений до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Він підписував колективне звернення "Діячі культури Росії — на підтримку позиції Президента щодо України та Криму", а також фігурує у базі "Миротворець". Щодо його сина, то Родіон Газманов з 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

Олег і Родіон Газманови

Раніше повідомлялось, що минулого року Олег Газманов віддав велику суму шахраю.