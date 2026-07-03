"Рюмка водки" дала про себе знати: путініста Лепса порівняли з "бомжарою"

Обличчя співака сильно спотворене

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Російський співак і затятий прихильник кремлівського режиму Григорій Лепс вирішив "омолодитися", але результат виявився далеким від очікуваного. 63-річний путініст показався на публіці з опухлим і неприродно підтягнутим обличчям.

Артист з'явився на публіці після ймовірної пластичної операції, однак замість захоплених компліментів отримав хвилю глузувань навіть від росіян.

На свіжих кадрах Лепс виглядає помітно інакше, ніж ще кілька місяців тому. Якщо раніше його обличчя мало звичні вікові зміни, то тепер увагу привертають неприродно підтягнуті очі, виражена набряклість та неприродні риси. Складається враження, що співак поспішив вийти у світ, не дочекавшись, поки зійдуть післяопераційні набряки.

Григорій Лепс. Фото: росЗМІ

У російських Telegram-каналах та соцмережах припускають, що артист міг вдатися до популярної серед знаменитостей підтяжки верхньої частини обличчя, яку в народі називають "лисячими очима". Водночас жодних підтверджень від самого Лепса чи його представників щодо пластичного втручання немає.

Григорій Лепс. Фото: росЗМІ

Втім, користувачі мережі не стали добирати слів. У коментарях пишуть, що навіть дорогі косметологічні процедури не допомагають артистові виглядати молодшим. А також пригадують його багаторічну алкогольну залежність.

Григорій Лепс. Фото: росЗМІ

Серед реакцій можна прочитати: "Аврора образила дідуся?", "Чоловіки після пластики — це просто жах", "Навіщо було виходити на люди з таким набряком?", "Жах, як люди швидко змінюються". Також Лепса називають "бомжарою".

Раніше "Телеграф" розповідав, що у путініста Лепса великі проблеми в Росії. Він втратив мільйони і молоду коханку.