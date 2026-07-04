Его голосом в Украине говорит "Железный человек". Известный актер борется с тяжелой болезнью

Его голос вы слышали в Marvel и не только

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Украинский актер театра и дубляжа, заслуженный артист Украины Олег Лепенец, голосом которого в украинском прокате говорят десятки голливудских звезд, в частности Тони Старк из фильмов о "Железном человеке", нуждается в срочной помощи. У мастера подозревают злокачественное образование, а впереди его ждет сложная операция на почках.

О состоянии здоровья актера сообщила в социальных сетях украинская актриса Мария Еременко. По ее словам, мужчина уже перенес одну операцию, на лечение которой было потрачено более 100 тысяч гривен. В настоящее время врачи готовят артиста к еще более сложному хирургическому вмешательству.

"С разрешения Олега Васильевича открываю вспомогательный сбор на 250 000 гривен ему на срочную вторую операцию на почках и последующее лечение", – сообщила Мария Еременко.

К моменту публикации этого материала неравнодушные украинцы уже перевели на "банку" более 111 тысяч гривен.

На лечение заслуженного артиста Украины Олега Васильевича Лепенца. У артиста серьезные проблемы со здоровьем и финансовая поддержка будет большим вкладом в выздоровление талантливого актера, чей голос вы годами слышите с экранов ТВ и кинотеатров указывается в описании сбора

Что известно об Олеге Лепенце

Олег Лепенец родился 9 января 1964 года в Борисполе Киевской области. Окончил Казанское театральное училище (Республика Татарстан) и стал одним из представителей первой волны актеров Киевского академического театра "Колесо". Одной из его первых заметных работ на сцене стала роль 50-летнего Майора в спектакле "Дамы и гусары". Во время службы в армии работал конферансье в одном из ансамблей песни и пляски.

Широкой общественности Лепенец известен прежде всего благодаря работе в дубляже. Именно его голосом в украинских кинотеатрах говорят Роберт Дауни-младший, Роберт Де Ниро, Дастин Гоффман, Брюс Уиллис, Том Круз и Мэл Гибсон. Особенно узнаваемым для миллионов украинских зрителей стал его дубляж Тони Старка – легендарного "Железного человека" в исполнении Роберта Дауни-младшего.

Ранее сообщалось, что на днях в больницу за границей попала Маша Полякова. Звездная мама Оля Полякова пожаловалась на местных врачей.