Его голосом в Украине говорит "Железный человек". Известный актер борется с тяжелой болезнью
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Его голос вы слышали в Marvel и не только
Украинский актер театра и дубляжа, заслуженный артист Украины Олег Лепенец, голосом которого в украинском прокате говорят десятки голливудских звезд, в частности Тони Старк из фильмов о "Железном человеке", нуждается в срочной помощи. У мастера подозревают злокачественное образование, а впереди его ждет сложная операция на почках.
О состоянии здоровья актера сообщила в социальных сетях украинская актриса Мария Еременко. По ее словам, мужчина уже перенес одну операцию, на лечение которой было потрачено более 100 тысяч гривен. В настоящее время врачи готовят артиста к еще более сложному хирургическому вмешательству.
"С разрешения Олега Васильевича открываю вспомогательный сбор на 250 000 гривен ему на срочную вторую операцию на почках и последующее лечение", – сообщила Мария Еременко.
К моменту публикации этого материала неравнодушные украинцы уже перевели на "банку" более 111 тысяч гривен.
На лечение заслуженного артиста Украины Олега Васильевича Лепенца. У артиста серьезные проблемы со здоровьем и финансовая поддержка будет большим вкладом в выздоровление талантливого актера, чей голос вы годами слышите с экранов ТВ и кинотеатров
Что известно об Олеге Лепенце
Олег Лепенец родился 9 января 1964 года в Борисполе Киевской области. Окончил Казанское театральное училище (Республика Татарстан) и стал одним из представителей первой волны актеров Киевского академического театра "Колесо". Одной из его первых заметных работ на сцене стала роль 50-летнего Майора в спектакле "Дамы и гусары". Во время службы в армии работал конферансье в одном из ансамблей песни и пляски.
Широкой общественности Лепенец известен прежде всего благодаря работе в дубляже. Именно его голосом в украинских кинотеатрах говорят Роберт Дауни-младший, Роберт Де Ниро, Дастин Гоффман, Брюс Уиллис, Том Круз и Мэл Гибсон. Особенно узнаваемым для миллионов украинских зрителей стал его дубляж Тони Старка – легендарного "Железного человека" в исполнении Роберта Дауни-младшего.
@dr.ridle Актори, що озвучили "Месники" #дубляж #дубляжукраїнською #тоністарк #тор #локі #капітанамерика #марвел #месники #залізналюдина #халк #озвучка #джарвіс #avengers @vickeytsym @dream.love010 ♬ оригінальний аудіозапис – dr.RidLe - dr.RidLe
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