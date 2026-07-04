Його голосом в Україні говорить "Залізна людина". Відомий актор бореться з важкою хворобою

Його голос ви чули у Marvel і не тільки

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Український актор театру та дубляжу, заслужений артист України Олег Лепенець, голосом якого в українському прокаті говорять десятки голлівудських зірок, зокрема Тоні Старк із фільмів про "Залізну людину", потребує термінової допомоги. У митця підозрюють злоякісне утворення, а попереду на нього чекає складна операція на нирках.

Про стан здоров'я актора повідомила у соціальних мережах українська актриса Марія Єременко. За її словами, чоловік уже переніс одну операцію, на лікування якої було витрачено понад 100 тисяч гривень. Наразі лікарі готують артиста до ще складнішого хірургічного втручання.

"З дозволу Олега Васильовича відкриваю допоміжний збір на 250 000 гривень йому на термінову другу операцію на нирках та подальше лікування", – повідомила Марія Єременко.

На момент публікації цього матеріалу небайдужі українці вже переказали на "банку" понад 111 тисяч гривень.

На лікування заслуженого артиста України Олега Васильовича Лепенця. Артист має серйозні проблеми зі здоров'ям і фінансова підтримка буде великим вкладом в одужання талановитого актора, чий голос ви роками чуєте з екранів ТВ та кінотеатрів зазначається в описі збору

Що відомо про Олега Лепенця

Олег Лепенець народився 9 січня 1964 року у Борисполі на Київщині. Закінчив Казанське театральне училище (Республіка Татарстан) та став одним із представників першої хвилі акторів Київського академічного театру "Колесо". Однією з його перших помітних робіт на сцені стала роль 50-річного Майора у виставі "Дами і гусари". Під час служби в армії працював конферансьє в одному з ансамблів пісні та танцю.

Широкому загалу Лепенець відомий насамперед завдяки роботі у дубляжі. Саме його голосом в українських кінотеатрах говорять Роберт Дауні-молодший, Роберт Де Ніро, Дастін Гоффман, Брюс Вілліс, Том Круз та Мел Гібсон. Особливо впізнаваним для мільйонів українських глядачів став його дубляж Тоні Старка – легендарного "Залізної людини" у виконанні Роберта Дауні-молодшого.

Раніше повідомлялося, що днями до лікарні за кордоном потрапила Маша Полякова. Зіркова мама Оля Полякова пожалілася на місцевих лікарів.