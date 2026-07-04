Вырос вдали от Украины. Певица Санина впервые показала, как изменился ее сын (фото)

Мальчик живет в Испании, но мечтает вернуться домой

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Украинская певица, фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина впервые за долгое время поделилась кадрами с заметно подросшим сыном Даниилом. Сейчас мальчик живет вместе с родителями за границей и с начала полномасштабного вторжения России не был в Украине.

В своем Instagram артистка опубликовала видео из семейного путешествия по Исландии. На кадрах Юлия показала живописные пейзажи, а также редкие моменты отдыха с сыном Даниилом, который заметно повзрослел.

Напомним, Даниил родился 21 ноября 2015 года в браке Юлии Саниной с украинским музыкантом и продюсером Валерием Бебко. Уже этой осенью мальчику исполнится 10 лет.

Валерий Бебко с сыном Даниилом. Фото: instagram.com/the_hardkiss

Ранее певица рассказывала, что сейчас вместе с семьей живет в Испании. Там Даниил учится в интернациональной школе, занимается спортом, осваивает игру на фортепиано и посещает различные кружки. По словам исполнительницы, сын очень скучает по дому и мечтает вернуться в Украину. Последний раз он был на родине в начале февраля 2022 года.

"Долгосрочных планов никто сейчас не строит. Даня не был в Украине с того момента, как мы уехали в начале февраля 2022 года. Он очень ждет, когда снова сможет зайти в свою комнату в доме, увидеться с друзьями и с родными – с дедушкой, которого не видел уже больше четырех лет", — ранее рассказывала Юлия Санина.

Напомним, что певица неоднократно сталкивается с хейтом из-за жизни мужа Валерия за границей. В мае украинцы "укололи" Юлию после ее приезда в Киев.