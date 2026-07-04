Виріс далеко від України. Співачка Саніна вперше показала, як змінився її син (фото)

Хлопчик живе в Іспанії, але мріє повернутись додому

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Українська співачка, фронтвумен рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна вперше за довгий час поділилася кадрами із сином Данилом, який помітно підріс. Наразі хлопчик живе разом із батьками за кордоном і з початку повномасштабного вторгнення Росії не був в Україні.

У своєму Instagram артистка опублікувала відео із сімейної подорожі Ісландією. На кадрах Юлія показала мальовничі краєвиди, а також рідкісні моменти відпочинку із сином Данилом, який помітно подорослішав.

Нагадаємо, Данило народився 21 листопада 2015 року у шлюбі Юлії Саніної з українським музикантом та продюсером Валерієм Бебком. Вже цієї осені хлопчику виповниться 10 років.

Валерій Бебко із сином Данилом. Фото: instagram.com/the_hardkiss

Раніше співачка розповідала, що зараз разом із сім’єю живе в Іспанії. Там Данило навчається в інтернаціональній школі, займається спортом, освоює гру на фортепіано та відвідує різні гуртки. За словами виконавиці, син дуже сумує за домом і мріє повернутися до України. Востаннє він був на батьківщині на початку лютого 2022 року.

"Довгострокових планів ніхто зараз не будує. Даня не був в Україні від моменту, як ми виїхали на початку лютого 2022 року. Він дуже чекає, коли знову зможе зайти в свою кімнату в домі, побачитися з друзями і з рідними – з дідусем, якого не бачив уже більше чотирьох років", — раніше розповідала Юлія Саніна.

Нагадаємо, що співачка неодноразово стикається із хейтом через життя чоловіка Валерія за кордоном. У травні українці "вкололи" Юлію після її приїзду до Києва.