"Это Могилевская?". Звезду "Поймать Кайдаша" не узнали из-за нового фото

Первое сообщение актрисы в Threads обернулось неожиданным сравнением

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Украинская актриса Антонина Хижняк неожиданно удивила поклонников сходством с народной артисткой Украины Наталией Могилевской. Звезда сериала "Поймать Кайдаша" на днях впервые зарегистрировалась в популярной соцсети Threads и привлекла внимание пользователей.

Хижняк опубликовала домашнее селфи со взъерошенными волосами и без лишнего пафоса, шутливо подписав сообщение: "Я динозавр, только установила тредс, что у вас здесь делается?".

Поклонники тепло поздравили актрису в новой соцсети, однако среди комментариев нашелся и неожиданный. Один из пользователей искренне переспросил, не Наталья ли Могилевская изображена на фото.

Антонина Хижняк. Фото: threads.com/@tonya_actress

Что именно навело его на такую мысль, неизвестно. Впрочем, вполне вероятно, что причиной стала пышная взлохмаченная прическа, ведь именно такой объемный стиль волос уже давно является одной из узнаваемых черт 50-летней певицы.

Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, что Антонина Хижняк — известная украинская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Украины стала узнаваема в 2020 году из-за роли Мотри в популярном сериале "Поймать Кайдаша". Ранее сообщалось, что Хижняк снова сыграет со своей экранной свекровью в новом проекте "Родственники".