"Це Могилевська?". Зірку "Спіймати Кайдаша" не впізнали через нове фото
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Перший допис актриси у Threads обернувся несподіваним порівнянням
Українська актриса Антоніна Хижняк несподівано здивувала шанувальників схожістю з народною артисткою України Наталією Могилевською. Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" днями вперше зареєструвалася в популярній соцмережі Threads та одразу привернула увагу користувачів.
Хижняк опублікувала домашнє селфі зі скуйовдженим волоссям і без зайвого пафосу, жартівливо підписавши допис: "Я динозавр, тільки встановила тредс, шо у вас тут робиться?".
Шанувальники тепло привітали актрису в новій соцмережі, однак серед коментарів знайшовся й несподіваний. Один із користувачів щиро перепитав, чи не Наталія Могилевська зображена на фото.
Що саме навело його на таку думку, невідомо. Втім, цілком імовірно, що причиною стала пишна скуйовджена зачіска, адже саме такий об'ємний стиль волосся вже давно є однією з впізнаваних рис 50-річної співачки.
Нагадаємо, що Антоніна Хижняк є відомою українською актрисою театру і кіно. Заслужена артистка України стала впізнавана у 2020 році через роль Мотрі у популярному серіалі "Спіймати Кайдаша". Раніше повідомлялося, що Хижняк знову зіграє зі своєю екранною свекрухою у новому проєкті "Родичі".