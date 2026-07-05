"Це Могилевська?". Зірку "Спіймати Кайдаша" не впізнали через нове фото

Перший допис актриси у Threads обернувся несподіваним порівнянням

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Українська актриса Антоніна Хижняк несподівано здивувала шанувальників схожістю з народною артисткою України Наталією Могилевською. Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" днями вперше зареєструвалася в популярній соцмережі Threads та одразу привернула увагу користувачів.

Хижняк опублікувала домашнє селфі зі скуйовдженим волоссям і без зайвого пафосу, жартівливо підписавши допис: "Я динозавр, тільки встановила тредс, шо у вас тут робиться?".

Шанувальники тепло привітали актрису в новій соцмережі, однак серед коментарів знайшовся й несподіваний. Один із користувачів щиро перепитав, чи не Наталія Могилевська зображена на фото.

Антоніна Хижняк. Фото: threads.com/@tonya_actress

Що саме навело його на таку думку, невідомо. Втім, цілком імовірно, що причиною стала пишна скуйовджена зачіска, адже саме такий об'ємний стиль волосся вже давно є однією з впізнаваних рис 50-річної співачки.

Наталія Могилевська. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, що Антоніна Хижняк є відомою українською актрисою театру і кіно. Заслужена артистка України стала впізнавана у 2020 році через роль Мотрі у популярному серіалі "Спіймати Кайдаша". Раніше повідомлялося, що Хижняк знову зіграє зі своєю екранною свекрухою у новому проєкті "Родичі".