"Красавчик". 8-летний сын бывшей звезды "Дизель Шоу" кардинально изменился (фото)

Актриса показала, как изменился ее мальчик

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Единственный сын экс-звезды "Дизель Шоу" кардинально изменился — актриса Яна Глущенко показала новый образ своего 8-летнего Тамерлана.

Мальчик, долго отращивавший волосы, недавно решил изменить стиль и сделал более короткую стрижку, чем сразу привлек внимание подписчиков звездной мамы.

Она поделилась в соцсети забавным диалогом с сыном: "Ма, я хочу отпускать волосы". – Ок. "Ма, я хочу подстричься". – Ок. Так и живем. Главное, чтобы сыну нравилось". Вместе с этим актриса опубликовала фото мальчика до и после визита к парикмахеру, на котором хорошо заметна смена образа.

Публикация быстро собрала немало реакций подписчиков. В комментариях пользователи засыпают Тамерлана комплиментами и отмечают, что ему подходит любой стиль. "Красавчик", "Такой прикольный", "Очень красивый мальчик растет", "Блин, а ему все идет", "Красивый", — пишут поклонники.

Напомним, что украинская актриса воспитывает сына Тамерлана, родившегося 4 октября 2017 года. Отцом мальчика является Олег Збаращук — продюсер группы "ТІК" и бывший концертный директор "Дизель Шоу". Сначала ребенка назвали Тимуром, однако уже через месяц родители официально сменили имя на Тамерлан. В ноябре 2024 года супруги официально объявили о разводе после 9 лет отношений.

Яна Глущенко с бывшим мужем Олегом Збаращуком

В мае 2026 года Яна Глущенко впервые раскрыла причины разрыва с мужем.