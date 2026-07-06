"Красунчик". 8-річний син колишньої зірки "Дизель Шоу" кардинально змінився (фото)

Актриса показала, як змінився її хлопчик

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Єдиний син ексзірки "Дизель Шоу" кардинально змінився — акторка Яна Глущенко показала новий образ свого 8-річного Тамерлана.

Хлопчик, який тривалий час відрощував волосся, нещодавно вирішив змінити стиль і зробив коротшу стрижку, чим одразу привернув увагу підписників зіркової мами.

Яна поділилася у соцмережі кумедним діалогом із сином: "Ма, я хочу відпускати волосся". — Ок. "Ма, я хочу підстригтися". — Ок. Так і живемо. Головне, щоб сину подобалося". Разом із цим акторка опублікувала фото хлопчика до та після візиту до перукаря, на якому добре помітна зміна образу.

Публікація швидко зібрала чимало реакцій від підписників. У коментарях користувачі засипають Тамерлана компліментами та відзначають, що йому пасує будь-який стиль. "Красунчик", "Такий прикольний", "Дуже гарний хлопчик росте", "Блін, а йому все йде", "Гарний", — пишуть шанувальники.

Нагадаємо, що українська акторка виховує сина Тамерлана, який народився 4 жовтня 2017 року. Батьком хлопчика є Олег Збаращук — продюсер гурту "ТІК" і колишній концертний директор "Дизель Шоу". Спочатку дитину назвали Тимуром, однак уже за місяць батьки офіційно змінили ім’я на Тамерлан. У листопаді 2024 року подружжя офіційно оголосило про розлучення після 9 років стосунків.

Яна Глущенко з колишнім чоловіком Олегом Збаращуком

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