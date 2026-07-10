SWEET.TV раскрыл дату выхода "Фабрики звезд" и объявил о старте продаж билетов

Первый эпизод кастинга выйдет в эфир уже в сентябре

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SWEET.TV возвращает легендарное музыкальное шоу, которое в свое время сформировало современную украинскую поп-культуру, в совершенно новом и прогрессивном диджитал-формате. Обновленная "Фабрика звезд" станет настоящей музыкальной платформой, где с участниками будут работать лучшие специалисты индустрии — режиссеры, стилисты и хореографы, которые прямо сейчас собственноручно формируют украинский шоу-бизнес. SWEET.TV собирает самую мощную команду страны, чтобы дать молодым талантам уникальный старт и профессиональную поддержку топового уровня.

Уже с 4 сентября и далее каждую пятницу зрители смогут увидеть первый эпизод кастинга "Фабрики звезд" на SWEET.TV. Это будет уникальная возможность наблюдать за теми, кто из тысяч присланных заявок смог поразить команду, пройти на вожделенный офлайн-кастинг до наших судей, а теперь будет иметь шанс попасть в прямые эфиры.

Оценивать таланты и выбирать будущих звезд будет мощная тройка профессионалов украинского шоу-бизнеса и команда проекта. В каждом выпуске к ним будет приобщаться четвертый судья — приглашенный гость, который будет меняться от эпизода к эпизоду в соответствии с тематикой выпуска. Главным ментором проекта и судьей стал культовый режиссер и продюсер Макса Барских Алан Бадоев. Вместе с ним в судейских креслах будут отбирать будущих фабрикантов: музыкальная продюсер и владелица одного из самых известных лейблов страны Ирина Горовая, а также хитмейкер современности, продюсер и основатель топового музыкального лейбла Иван Клименко. А будут поддерживать участников на этом пути и создавать особую атмосферу проекта любимые ведущие – Владимир Дантес и Даша Кубик.

Шоу "Фабрика звезд" открывает новую эпоху, которая даст мощный толчок молодым талантам, ведь новая эпоха — это всегда новые лица. Главный фокус обновленного шоу направлен на поиск и воспитание self-made артистов — самобытных творцов, способных создавать прогрессивную музыку и генерировать свежие смыслы.

Для тех, кто стремится почувствовать бешеную энергетику и своими глазами увидеть рождение новых артистов на большой сцене, с 10 июля стартуют продажи билетов на первые живые эфиры. Количество мест в зале ограничено, поэтому организаторы советуют не медлить.

График первых крупных эфиров и стоимость билетов:

Первое прайм-шоу "Фабрика звезд" — 17 сентября 2026 года (доступно только 200 билетов, стоимость — 2 000 грн);

— 17 сентября 2026 года (доступно только 200 билетов, стоимость — 2 000 грн); Второе прайм-шоу "Фабрика звезд" — 24 сентября 2026 года (доступно только 200 билетов, стоимость — 1 500 грн);

— 24 сентября 2026 года (доступно только 200 билетов, стоимость — 1 500 грн); Гала-концерт "Фабрика звезд". Дворец Спорта – 28 ноября 2026 года (Фан-зона 1 – 990 грн. – 1 000 билетов).

Билеты по ссылке — https://kontramarka.ua/ru/events/fabrika-zirok

Этот перезапуск задает новые стандарты и превращает проект в современную музыкальную академию. О том, чем новое поколение "фабрикантов" будет отличаться от своих предшественников, рассказал ведущий шоу Владимир Дантес:

"Мне кажется, главное отличие — это свобода и уверенность. У нашего поколения, кроме телевидения, вообще не было вариантов заявить о себе. Сейчас же инструментов множество: кроме трансляции на SWEET.TV, проект параллельно продвигает тебя в TikTok, Instagram и на других площадках. Современная "паутина влияния" на аудиторию.

Кроме того, нынешние участники более опытны в создании музыки, они сами продюсируют и пишут треки. Поэтому я ожидаю увидеть много самобытных авторов и сформированных артистов. Но стоит напомнить: "Фабрика звезд" — это конкурс не об вокале, а об артистизме. Настоящий артист — это не просто тот, кто идеально берет ноты, а тот, кто выходит на сцену и цепляет зрителя своей энергетикой, харизмой и заставляет аудиторию голосовать за себя".

Шоу испытало масштабную диджитализацию, что делает его более открытым и более близким к зрителю, чем когда-либо ранее. Ведущая проекта, популярная блогерша и инфлюенсер Даша Кубик убеждена, что именно такой формат является идеальным для современной эпохи:

"Будьте собой и не пытайтесь играть чью-то роль. Современный зритель, особенно в диджитал-пространстве, мгновенно ощущает фальшь. "Фабрика" даст каждому участнику колоссальную медийную поддержку и площадку для старта, но то, как вы им воспользуетесь, зависит от вашей искренности. Не бойтесь быть. Люди влюбляются не в идеальные картинки, а в живых, настоящих и харизматичных личностей. Поэтому просто расслабьтесь, кайфуйте от процесса и подписывайтесь на наши соцсети SWEET.TV и "Фабрики звезд", потому что там будет очень много горячего контента!"

Не упустите уникальную возможность стать свидетелями создания новой музыкальной истории Украины прямо из зрительного зала! Смотрите премьеру уже с 4 сентября и каждую пятницу на SWEET.TV, выбирайте своего любимца и приходите болеть за него вживую на первые прайм-эфиры. Билеты в продаже с 10 июля – занимайте лучшие места!