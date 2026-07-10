SWEET.TV розкрив дату виходу "Фабрики зірок" і оголосив про старт продажу квитків

Перший епізод кастингу вийде в ефір вже у вересні

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SWEET.TV повертає легендарне музичне шоу, яке свого часу сформувало сучасну українську попкультуру, в абсолютно новому та прогресивному диджитал-форматі. Оновлена "Фабрика зірок" стане справжньою музичною платформою, де з учасниками працюватимуть найкращі фахівці індустрії — режисери, стилісти та хореографи, які просто зараз власноруч формують український шоубізнес. SWEET.TV збирає найпотужнішу команду країни, аби дати молодим талантам унікальний старт та професійну підтримку топового рівня.

Уже з 4 вересня та далі щоп’ятниці глядачі зможуть побачити перший епізод кастингу "Фабрики зірок" на SWEET.TV. Це буде унікальна можливість спостерігати за тими, хто з тисяч надісланих заявок зміг вразити команду, пройти на омріяний офлайн-кастинг до наших суддів, а тепер матиме шанс потрапити до прямих ефірів.

Оцінювати таланти та обирати майбутніх зірок буде потужна трійка професіоналів українського шоубізнесу та команда проєкту. У кожному випуску до них долучатиметься четвертий суддя — запрошений гість, який змінюватиметься від епізоду до епізоду відповідно до тематики випуску. Головним ментором проєкту та суддею став культовий режисер і продюсер Макса Барських Алан Бадоєв. Разом із ним у суддівських кріслах відбиратимуть майбутніх фабрикантів: музична продюсерка та власниця одного з найвідоміших лейблів країни Ірина Горова, а також хітмейкер сучасності, продюсер і засновник топового музичного лейбла Іван Клименко. А підтримуватимуть учасників на цьому шляху та створюватимуть особливу атмосферу проєкту улюблені ведучі — Володимир Дантес та Даша Кубік.

Шоу "Фабрика зірок" відкриває нову епоху, яка дасть потужний поштовх молодим талантам, адже нова епоха — це завжди нові обличчя. Головний фокус оновленого шоу спрямований на пошук та виховання self-made артистів — самобутніх творців, які здатні створювати прогресивну музику та генерувати свіжі сенси.

Для тих, хто прагне відчути шалену енергетику та на власні очі побачити народження нових артистів на великій сцені, з 10 липня стартує продаж квитків на перші живі ефіри. Кількість місць у залі обмежена, тому організатори радять не зволікати.

Графік перших великих ефірів та вартість квитків:

Перше прайм-шоу "Фабрика зірок" — 17 вересня 2026 року (доступно лише 200 квитків, вартість — 2 000 грн);

— 17 вересня 2026 року (доступно лише 200 квитків, вартість — 2 000 грн); Друге прайм-шоу "Фабрика зірок" — 24 вересня 2026 року (доступно лише 200 квитків, вартість — 1 500 грн);

— 24 вересня 2026 року (доступно лише 200 квитків, вартість — 1 500 грн); Гала-концерт "Фабрика зірок". Палац Спорту — 28 листопада 2026 року (Фан-зона 1 – 990 грн. – 1 000 квитків).

Квитки за посиланням — https://kontramarka.ua/uk/events/fabrika-zirok

Цей перезапуск задає нові стандарти та перетворює проєкт на сучасну музичну академію. Про те, чим нове покоління "фабрикантів" відрізнятиметься від своїх попередників, розповів ведучий шоу Володимир Дантес:

"Мені здається, головна відмінність — це свобода та впевненість. У нашого покоління, окрім телебачення, взагалі не було варіантів заявити про себе. Зараз же інструментів безліч: окрім трансляції на SWEET.TV, проєкт паралельно просуває тебе в TikTok, Instagram та на інших майданчиках. Сучасне "павутиння впливу" на аудиторію набагато масштабніше.

Крім того, нинішні учасники значно досвідченіші у створенні музики, вони самі продюсують і пишуть треки. Тож я очікую побачити багато самобутніх авторів та сформованих артистів. Але варто нагадати: "Фабрика зірок" — це конкурс не про вокал, а про артистизм. Справжній артист — це не просто той, хто ідеально бере ноти, а той, хто виходить на сцену й чіпляє глядача своєю енергетикою, харизмою та змушує аудиторію голосувати за себе".

Шоу зазнало масштабної диджиталізації, що робить його відкритішим та ближчим до глядача, ніж будь-коли раніше. Ведуча проєкту, популярна блогерка та інфлюєнсерка Даша Кубік переконана, що саме такий формат є ідеальним для сучасної епохи:

"Будьте собою і не намагайтеся грати чиюсь роль. Сучасний глядач, особливо в диджитал-просторі, миттєво відчуває фальш. "Фабрика" дасть кожному учаснику колосальну медійну підтримку та майданчик для старту, але те, як ви ним скористаєтеся, залежить від вашої щирості. Не бійтеся бути дивними, смішними, показувати свої справжні емоції та факапи. Люди закохуються не в ідеальні картинки, а в живих, справжніх та харизматичних особистостей. Тому просто розслабтеся, кайфуйте від процесу і підписуйтеся на наші соцмережі SWEET.TV та "Фабрики зірок", бо там буде дуже багато гарячого контенту!"

Не пропустіть унікальну можливість стати свідками створення нової музичної історії України прямо із глядацького залу! Дивіться премʼєру вже з 4 вересня та щоп’ятниці на SWEET.TV, обирайте свого улюбленця та приходьте вболівати за нього наживо на перші прайм-ефіри. Квитки у продажу з 10 липня — займайте найкращі місця!