Камалия сделала громкое заявление о коллеге: "Шантажирует артистов и бросает людей"

Певица жестко разнесла известного певца и продюсера

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Украинская певица Камалия сделала громкое заявление о коллеге по шоу-бизнесу, признавшись, что больше никогда бы не согласилась выступать с ним на одной сцене. Артистка также обвинила его в недобросовестном отношении к исполнителям и рассказала историю, которая, по ее словам, навсегда изменила ее отношение к нему.

В интервью программе "Очі в Очі" Маричке Довбенко Камалия заявила, что речь идет о певце и продюсере Геннадии Витре, известном под сценическим псевдонимом Gena VITER.

По словам исполнительницы, несколько лет назад она фактически помогла спасти его проект "Музыкальная платформа", когда тот оказался на грани закрытия из-за отсутствия финансирования и рекламодателей. Камалия утверждает, что именно она нашла спонсора, позволившего проекту продлить существование.

Скриншот видео

"Он говорит мне: "Горит платформа, нет спонсоров, наверное, не будет". А я должна была выступать на "платформе". Мне Гена пел, что я буду в каждой "платформе". Я говорю: "Ну что там?"… Я не могу до Гены дозвониться", — вспомнила артистка.

Она заявила, что продюсер вроде бы требовал деньги с артистов и мог шантажировать их участием в эфирах. В качестве примера певица привела историю с исполнительницей Солохой. По ее словам, артистка бесплатно выступила на "Музыкальной платформе", однако впоследствии, из-за отсутствия рекламодателя, Геннадий Ветер якобы потребовал от нее 5 тысяч долларов.

Солоха и Геннадий Ветер. Фото: РБК-Украина

"Он просто бросает людей и он берет и шантажирует. Говорит: "Если ты мне не заплатишь 5 000$, я тебя вырежу из эфира". И он ее вырезал из эфира", — заявила Камалия.

Ранее сообщалось, что у известного певца 80-х отказали ноги.