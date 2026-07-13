Камалія зробила гучну заяву про колегу: "Шантажує артистів і кидає людей"

Співачка жорстко рознесла відомого співака і продюсера

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Українська співачка Камалія зробила гучну заяву про колегу по шоубізнесу, зізнавшись, що більше ніколи не погодилася б виступати з ним на одній сцені. Артистка також звинуватила його у недобросовісному ставленні до виконавців та розповіла історію, яка, за її словами, назавжди змінила її ставлення до нього.

В інтерв'ю програмі "Очі в Очі" Марічки Довбенко Камалія заявила, що йдеться про співака та продюсера Геннадія Вітра, відомого під сценічним псевдонімом Gena VITER.

За словами виконавиці, кілька років тому вона фактично допомогла врятувати його проєкт "Музична платформа", коли той опинився на межі закриття через відсутність фінансування та рекламодавців. Камалія стверджує, що саме вона знайшла спонсора, який дозволив проєкту продовжити існування.

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"Він каже мені: "Горить платформа, немає спонсорів, напевно, не буде". А я повинна була виступати на "платформі". Мені Гєна співав, що я буду в кожній "платформі". Я кажу: "Ну що там?"… Я не можу до Гєни додзвонитися", — пригадала артистка.

Вона заявила, що продюсер нібито вимагав гроші з артистів і міг шантажувати їх участю в ефірах. Як приклад співачка навела історію з виконавицею Солохою. За її словами, артистка безплатно виступила на "Музичній платформі", однак згодом, через відсутність рекламодавця, Геннадій Вітер нібито зажадав від неї 5 тисяч доларів.

Солоха і Геннадій Вітер. Фото: РБК-Україна

"Він просто кидає людей і він бере і шантажує. Каже: "Якщо ти мені не заплатиш 5 000 $, я тебе виріжу з ефіра". І він її вирізав з ефіра", — заявила Камалія.

Раніше повідомлялося, що у відомого співака 80-х відмовили ноги.