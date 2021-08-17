Усик замыкает десятку лучших супертяжей мира
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Александр Усик попал в десятку лучших боксеров супертяжелого дивизиона в мире.
Украинский боксер-профессионал, бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте, олимпийский чемпион Александр Усик оказался в топ-10 рейтинга лучших супертяжей мира по версии авторитетного журнала The Ring. Об этом сообщает boxingnews24.
Непобедимый украинец замкнул топ-10 рейтинга, пропустив перед собой британца Джо Джойса, которого он бил еще в любителях в WBS. Ну а лидирует в рейтинге тяжеловесов еще один представитель Британии Энтони Джошуа, с которым Усику придется сразиться 25 сентября 2021 года. На кону этой схватки будет стоять четыре чемпионских титула, и победив в этом бою Александр может достичь величия братьев Кличко.
Отметим, чемпионом по версии журнала является представитель Великобритании Тайсон Фьюри, которому вскоре предстоит защищать свой титул в третьем поединке с американцем Деонтеем Уайлдером (октябрь 2021 года).
Топ-10 боксеров-супертяжей по версии The Ring:
- Энтони Джошуа
- Деонтей Уайлдер
- Диллиан Уайт
- Джозеф Паркер
- Энди Руис
- Луис Ортис
- Майкл Хантер
- Оскар Ривас
- Джо Джойс
- Александр Усик
Ранее "Телеграф" сообщал, кто фаворит боя Усик — Джошуа, по мнению букмекеров.
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