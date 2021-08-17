Укр

Усик замыкает десятку лучших супертяжей мира

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Усик замыкает десятку лучших супертяжей мира Новость обновлена 17 августа 2021, 10:31
Александр Усик

Александр Усик попал в десятку лучших боксеров супертяжелого дивизиона в мире.

Украинский боксер-профессионал, бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте, олимпийский чемпион Александр Усик оказался в топ-10 рейтинга лучших супертяжей мира по версии авторитетного журнала The Ring. Об этом сообщает boxingnews24.

Непобедимый украинец замкнул топ-10 рейтинга, пропустив перед собой британца Джо Джойса, которого он бил еще в любителях в WBS. Ну а лидирует в рейтинге тяжеловесов еще один представитель Британии Энтони Джошуа, с которым Усику придется сразиться 25 сентября 2021 года. На кону этой схватки будет стоять четыре чемпионских титула, и победив в этом бою Александр может достичь величия братьев Кличко.

Отметим, чемпионом по версии журнала является представитель Великобритании Тайсон Фьюри, которому вскоре предстоит защищать свой титул в третьем поединке с американцем Деонтеем Уайлдером (октябрь 2021 года).

Топ-10 боксеров-супертяжей по версии The Ring:

  1. Энтони Джошуа
  2. Деонтей Уайлдер
  3. Диллиан Уайт
  4. Джозеф Паркер
  5. Энди Руис
  6. Луис Ортис
  7. Майкл Хантер
  8. Оскар Ривас
  9. Джо Джойс
  10. Александр Усик

Ранее "Телеграф" сообщал, кто фаворит боя Усик — Джошуа, по мнению букмекеров.

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