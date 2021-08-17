Усик замыкает десятку лучших супертяжей мира

Александр Усик попал в десятку лучших боксеров супертяжелого дивизиона в мире.

Украинский боксер-профессионал, бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте, олимпийский чемпион Александр Усик оказался в топ-10 рейтинга лучших супертяжей мира по версии авторитетного журнала The Ring. Об этом сообщает boxingnews24.

Непобедимый украинец замкнул топ-10 рейтинга, пропустив перед собой британца Джо Джойса, которого он бил еще в любителях в WBS. Ну а лидирует в рейтинге тяжеловесов еще один представитель Британии Энтони Джошуа, с которым Усику придется сразиться 25 сентября 2021 года. На кону этой схватки будет стоять четыре чемпионских титула, и победив в этом бою Александр может достичь величия братьев Кличко.

Отметим, чемпионом по версии журнала является представитель Великобритании Тайсон Фьюри, которому вскоре предстоит защищать свой титул в третьем поединке с американцем Деонтеем Уайлдером (октябрь 2021 года).

Топ-10 боксеров-супертяжей по версии The Ring:

Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер Диллиан Уайт Джозеф Паркер Энди Руис Луис Ортис Майкл Хантер Оскар Ривас Джо Джойс Александр Усик

Ранее "Телеграф" сообщал, кто фаворит боя Усик — Джошуа, по мнению букмекеров.