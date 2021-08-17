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Усик замикає десятку кращих суперваговиків світу

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Усик замикає десятку кращих суперваговиків світу Новина оновлена 17 серпня 2021, 10:31
Олександр Усик

Олександр Усик потрапив до десятки кращих боксерів хевівейту в світі.

Український боксер-професіонал, колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі, олімпійський чемпіон Олександр Усик потрапив до топ-10 рейтингу кращих суперваговиків світу за версією авторитетного журналу The Ring. Про це повідомляє boxingnews24.

Непереможний українець замкнув топ-10 рейтингу, пропустивши перед собою британця Джо Джойса, якого він бив ще в любителях в WBS. Ну а лідирує в рейтингу боксерів ще один представник Британії Ентоні Джошуа, з яким Усику доведеться битися 25 вересня 2021 року. На кону цієї сутички буде стояти чотири чемпіонські титули, а перемога в цьому бою допоможе Олександру досягти величі братів Кличко.

Відзначимо, чемпіоном за версією журналу є представник Великобританії Тайсон Фʼюрі, якому незабаром належить захищати свій титул у третьому поєдинку з американцем Деонтеєм Уайлдером (жовтень 2021 року).

Топ-10 боксерів-суперваговиків за версією The Ring:

  1. Ентоні Джошуа
  2. Деонтей Уайлдер
  3. Ділліан Уайт
  4. Джозеф Паркер
  5. Енді Руїс
  6. Луїс Ортіс
  7. Майкл Хантер
  8. Оскар Рівас
  9. Джо Джойс
  10. Олександр Усик

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто фаворит бою Усик — Джошуа, на думку букмекерів.

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