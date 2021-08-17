Усик замикає десятку кращих суперваговиків світу

Олександр Усик потрапив до десятки кращих боксерів хевівейту в світі.

Український боксер-професіонал, колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі, олімпійський чемпіон Олександр Усик потрапив до топ-10 рейтингу кращих суперваговиків світу за версією авторитетного журналу The Ring. Про це повідомляє boxingnews24.

Непереможний українець замкнув топ-10 рейтингу, пропустивши перед собою британця Джо Джойса, якого він бив ще в любителях в WBS. Ну а лідирує в рейтингу боксерів ще один представник Британії Ентоні Джошуа, з яким Усику доведеться битися 25 вересня 2021 року. На кону цієї сутички буде стояти чотири чемпіонські титули, а перемога в цьому бою допоможе Олександру досягти величі братів Кличко.

Відзначимо, чемпіоном за версією журналу є представник Великобританії Тайсон Фʼюрі, якому незабаром належить захищати свій титул у третьому поєдинку з американцем Деонтеєм Уайлдером (жовтень 2021 року).

Топ-10 боксерів-суперваговиків за версією The Ring:

Ентоні Джошуа Деонтей Уайлдер Ділліан Уайт Джозеф Паркер Енді Руїс Луїс Ортіс Майкл Хантер Оскар Рівас Джо Джойс Олександр Усик

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто фаворит бою Усик — Джошуа, на думку букмекерів.