"*б твою мать": российский комментатор не сдержался в прямом эфире (видео)

Российский комментатор эмоционально отреагировал на гол своей команды.

Пресс-атташе ФК "Чита" Дмитрий Шемелев, который комментировал матч 5-го тура ФНЛ-2 (третий по силе футбольный дивизион в РФ, — прим. ред.) "Чита" — "Балтика-БФУ", выругался в прямом эфире.

Комментатор эмоционально отреагировал на гол своей команды во втором тайме. При счете 0:1 в пользу гостей на 49-й минуте поединка футболисты "Читы" трижды попали в перекладину в одной атаке. К счастью для хозяев, рефери после одного из ударов все же засчитал взятие ворот, ведь мяч полностью пересек линию ворот. В этот момент Шемелева переполняли эмоции, что вылилось в нецензурную брань.

"*б твою мать-то. Был гол! Гол, гол!", — прокричал на радостях комментатор, который позабыл, что находится в прямом эфире.

Комментаторский ляп доступен в сети. Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика:

В итоге это взятие ворот стало последним в игре, а игра завершилась ничьей. Обе команды являются аутсайдерами в своей группе ФНЛ-2. "Балтика" (4 очка) идет девятой в турнирной таблице, а "Чита" (2 очка) — десятая.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинец Ярмоленко сделал 2 ассиста в матче за "Вест Хэм".