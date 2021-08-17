"* б твою матір": російський коментатор не стримався у прямому ефірі (відео)

Російський коментатор емоційно відреагував на гол своєї команди.

Прес-аташе ФК "Чита" Дмитро Шемелев, який коментував матч 5-го туру ФНЛ-2 (третій за силою футбольний дивізіон в РФ, — прим. ред.) "Чита" — "Балтика-БФУ", вилаявся в прямому ефірі.

Коментатор емоційно відреагував на гол своєї команди у другому таймі. За рахунку 0:1 на користь гостей на 49-й хвилині поєдинку футболісти "хазяїв" тричі потрапили у поперечину в одній атаці. На щастя для господарів, рефері після одного з ударів все ж зарахував взяття воріт, адже м’яч повністю перетнув лінію воріт. У цей момент Шемелева переповнювали емоції, що вилилося у нецензурну лайку.

"*б твою матір. Був гол! Гол, гол!", — прокричав на радощах коментатор, який забув, що знаходиться у прямому ефірі.

Коментаторський ляп доступний в мережі. Увага, на відео присутня ненормативна лексика:

У підсумку це взяття воріт стало останнім у грі, а матч завершився нічиєю. Обидві команди є аутсайдерами в своїй групі ФНЛ-2. "Балтика" (4 очка) йде дев’ятою в турнірній таблиці, а "Чита" (2 очка) — десята.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українець Ярмоленко зробив 2 гольові передачі в матчі за "Вест Хем".