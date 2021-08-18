Петраков позвал в сборную Украины помощника Шевченко

Александр Петраков позвал в тренерский штаб сборной Украины Александра Шовковского.

Новоиспеченный исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков в комментарии для Профутбол Digital рассказал, кто может войти в его тренерский штаб. В списке оказался и Александр Шовковский, который был помощником Андрея Шевченко в национальной команде.

Петраков поведал, что только сделал предложения тренерам, а потому данный список нельзя считать окончательным. Александр хочет видеть в своем тренерском штабе Андрея Анненкова из "Черноморца", Вячеслав Кернозенко в качестве тренера вратарей, Вячеслава Ружинцева и Ивана Баштового — тренерами по физической подготовки и Александра Шовковского, который работал в стане "Желто-синих" при предыдущем главном тренере.

"Я еще не говорил с ребятами. Пока все не точно, потому что они могут сказать, что не хотят работать, или их клуб не отпустит. Я оглашу тренерский штаб, но с ними я еще не разговаривал", — прокомментировал ситуацию Петраков.

Ранее Петраков успел вызвать сразу двух новичков в расположение сборной Украины.