Петраков покликав до збірної України помічника Шевченка

Олександр Петраков покликав до тренерського штабу збірної України Олександра Шовковського.

Новоспечений виконуючий обов’язки головного тренера збірної України Олександр Петраков в коментарі для Профутбол Digital розповів, хто може увійти в його тренерський штаб. У списку опинився і Олександр Шовковський, який був помічником Андрія Шевченка в національній команді.

Петраков розповів, що тільки зробив пропозиції тренерам, а тому даний список не можна вважати остаточним. Олександр хоче бачити в своєму тренерському штабі Андрія Анненкова з "Чорноморця", В’ячеслава Кернозенко в якості тренера воротарів, В’ячеслава Ружінцева і Івана Баштового — тренерами з фізичної підготовки та Олександра Шовковського, який працював в стані "Жовто-синіх" при попередньому головному тренері.

"Я ще не говорив з хлопцями. Поки все не точно, тому що вони можуть сказати, що не хочуть працювати, або їх клуб не відпустить. Я оголошу тренерський штаб, але з ними я ще не розмовляв", — прокоментував ситуацію Петраков.

Раніше Петраков встиг викликати відразу двох новачків у розташування збірної України.