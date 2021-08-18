Зинченко попрощался с Шевченко на английском

Александр Зинченко трогательно попрощался с Андреем Шевченко.

Футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко опубликовал на своей страничке в Instagram пост-прощание, адресованное бывшему главному тренеру национальной команды Андрею Шевченко. Примечательно, что текст сообщения был написан на английском языке.

"С детства я даже мечтать не мог о встрече с вами лично и о том, что у меня будет возможность научиться футболу у вас. Большое спасибо, мистер, и всем вашим фантастическим сотрудникам за все, что вы сделали для меня, для команды и для всей страны", — написал Зинченко, сопроводив текст совместной фотографией с "Шевой".

Напомним, после Евро-2020, которое Зинченко откровенно провалил, хотя сборная Украины и добралась до четвертьфинала, Андрей Шевченко объявил об уходе из команды. Его место 18 августа занял Александр Петраков, который пока будет работать в команде с приставкой "исполняющий обязанности".

В сентябре сборную Украины ожидают два официальных матча с Казахстаном и Францией. Эти игры пройдут 1 и 4 сентября соответственно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Петраков позвал в сборную Украины помощника Шевченко.