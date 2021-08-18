Зінченко попрощався з Шевченком на англійській мові

Олександр Зінченко зворушливо попрощався з Андрієм Шевченком.

Футболіст "Манчестер Сіті" і збірної України Олександр Зінченко опублікував на своїй сторінці в Instagram пост-прощання, адресований колишньому головному тренеру національної команди Андрію Шевченку. Примітно, що текст повідомлення був написаний англійською мовою.

"З дитинства я навіть мріяти не міг про зустріч з вами особисто і про те, що у мене буде можливість навчитися футболу у вас. Велике спасибі, містер, і всім вашим фантастичним співробітникам за все, що ви зробили для мене, для команди і для усієї країни ", — написав Зінченко, супроводивши текст спільної фотографією з" Шевою ".

Нагадаємо, після Євро-2020, яке Зінченко відверто провалив, хоча збірна України і дісталася до чвертьфіналу, Андрій Шевченко оголосив про відхід з команди. Його місце 18 серпня зайняв Олександр Петраков, який поки буде працювати в команді з приставкою "виконуючий обов’язки".

У вересні збірну України чекають два офіційні матчі з Казахстаном і Францією. Ці ігри пройдуть 1 і 4 вересня відповідно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Петраков покликав до збірної України помічника Шевченко.