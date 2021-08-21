Укр

Возрастной боец ММА "задушил" россиянина в главном бою Bellator 265 (видео)

Автор
М. Корнилов
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Автор
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Возрастной боец ММА "задушил" россиянина в главном бою Bellator 265 (видео) Новость обновлена 21 августа 2021, 10:24
Чейк Конго и Сергей Харитонов

Француз Чейк Конго победил россиянина Сергея Харитонова.

В ночь на субботу, 21 августа (время киевское), в американском Су-Фолсе (штат Южная Дакота, США) на арене "Сэнфорд Пентагон" состоялся большой вечер профессионального ММА, главным событием которого стал бой тяжеловесов Сергей Харитонов — Чейк Конго.

Ключевым раундом в схватке стал второй. 46-летний Чейк во второй половине пятиминутки исполнил удушающий прием, и 41-летний россиянин сдался. Примечательно, что россиянин до заветного перерыва не дотерпел всего одну секунду. Таким образом, француз добыл победу сабмишном (удушение сзади).

Видеообзор боя Сергей Харитонов — Чейк Конго:

Эта победа стала для Конго 31-й в карьере при 11-и поражениях. Сергей, в свою очередь, проиграл в восьмой раз при 31-м триумфе. Добавим, что россиянин проиграл свою вторую схватку подряд в промоушене. Ранее он уступил нокаутом во втором раунде британцу Линтону Васселлу. Француз также проиграл прошлый бой, уступив раздельным решением судей американцу Тимоти Джонсону.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Конор Макгрегор оскорбил жену Дастина Порье после боя.

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