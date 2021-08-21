Віковий боєць ММА "задушив" росіянина в головному бою Bellator 265 (відео)

Француз Чейк Конго переміг росіянина Сергія Харитонова.

У ніч на суботу, 21 серпня (час київський), в американському Су-Фолсі (штат Південна Дакота) на арені "Сенфорд Пентагон" відбувся великий вечір професійного ММА, головною подією якого став бій важковаговиків Сергій Харитонов — Чейк Конго.

Ключовим раундом у сутичці став другий. 46-річний Чейк у другій половині п’ятихвилинки виконав задушливий прийом, і 41-річний росіянин здався. Примітно, що росіянин до заповітного гонгу не дотерпів всього одну секунду. Таким чином, француз здобув перемогу сабмішном (удушення ззаду).

Відеоогляд бою Сергій Харитонов — Чейк Конго:

Ця перемога стала для Конго 31-ю в кар’єрі при 11-й поразках. Сергій, в свою чергу, програв у восьмий раз при 31-му тріумфі. Додамо, що росіянин програв свою другу сутичку поспіль у промоушені. Раніше він поступився нокаутом у другому раунді британцю Лінтону Васселлу. Француз також програв минулий бій, поступившись роздільним рішенням суддів американцеві Тімоті Джонсону.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Конор Макгрегор образив дружину Дастіна Порье після бою.