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Віковий боєць ММА "задушив" росіянина в головному бою Bellator 265 (відео)

Автор
М. Корнілов
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Віковий боєць ММА "задушив" росіянина в головному бою Bellator 265 (відео) Новина оновлена 21 серпня 2021, 10:24
Чейк Конго і Сергій Харитонов

Француз Чейк Конго переміг росіянина Сергія Харитонова.

У ніч на суботу, 21 серпня (час київський), в американському Су-Фолсі (штат Південна Дакота) на арені "Сенфорд Пентагон" відбувся великий вечір професійного ММА, головною подією якого став бій важковаговиків Сергій Харитонов — Чейк Конго.

Ключовим раундом у сутичці став другий. 46-річний Чейк у другій половині п’ятихвилинки виконав задушливий прийом, і 41-річний росіянин здався. Примітно, що росіянин до заповітного гонгу не дотерпів всього одну секунду. Таким чином, француз здобув перемогу сабмішном (удушення ззаду).

Відеоогляд бою Сергій Харитонов — Чейк Конго:

Ця перемога стала для Конго 31-ю в кар’єрі при 11-й поразках. Сергій, в свою чергу, програв у восьмий раз при 31-му тріумфі. Додамо, що росіянин програв свою другу сутичку поспіль у промоушені. Раніше він поступився нокаутом у другому раунді британцю Лінтону Васселлу. Француз також програв минулий бій, поступившись роздільним рішенням суддів американцеві Тімоті Джонсону.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Конор Макгрегор образив дружину Дастіна Порье після бою.

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