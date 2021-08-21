Укр

Вратаря понесло: удивительный гол с центра поля забили в Румынии (видео)

Автор
М. Корнилов
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Автор
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Вратаря понесло: удивительный гол с центра поля забили в Румынии (видео) Новость обновлена 21 августа 2021, 10:49
Хефте Бетанкор

В Румынии был забит необычный гол.

В матче шестого тура чемпионата Румынии по футболу "Фарул" — "Динамо" (Бухарест) испанский нападающий хозяев Хефте Бетанкор отметился дублем, а один из голов форвард забил с центра поля.

При счете 1:0 в пользу своей команды на 53-й минуте поединка Бетанкор решился на удар из-за пределов центра поля и не прогадал — испанец сумел попасть в ворота. Кипер гостей Михай Ешану потерял равновесие, его повело в сторону, что привело к падению и пропущенному голу. Выглядело это довольно забавно.

К слову, Бетанкор на 12-й минуте встречи забил и первый гол своей команды. Еще одно взятие ворот на счету Джордже Гани, который довел счет до разгромного на 57-й минуте. В итоге команда из города Констанца добыла победу над столичным коллективом со счетом 3:0.

Видео гола Бетанкора в обзоре матча "Фарул" — "Динамо" (Бухарест):

По итогам шестого тура "Фарул" (11 очков) идет четвертым в турнирной таблице чемпионата Румынии, а "Динамо" (6 очков) — 11-е.

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