Вратаря понесло: удивительный гол с центра поля забили в Румынии (видео)
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В Румынии был забит необычный гол.
В матче шестого тура чемпионата Румынии по футболу "Фарул" — "Динамо" (Бухарест) испанский нападающий хозяев Хефте Бетанкор отметился дублем, а один из голов форвард забил с центра поля.
При счете 1:0 в пользу своей команды на 53-й минуте поединка Бетанкор решился на удар из-за пределов центра поля и не прогадал — испанец сумел попасть в ворота. Кипер гостей Михай Ешану потерял равновесие, его повело в сторону, что привело к падению и пропущенному голу. Выглядело это довольно забавно.
К слову, Бетанкор на 12-й минуте встречи забил и первый гол своей команды. Еще одно взятие ворот на счету Джордже Гани, который довел счет до разгромного на 57-й минуте. В итоге команда из города Констанца добыла победу над столичным коллективом со счетом 3:0.
Видео гола Бетанкора в обзоре матча "Фарул" — "Динамо" (Бухарест):
По итогам шестого тура "Фарул" (11 очков) идет четвертым в турнирной таблице чемпионата Румынии, а "Динамо" (6 очков) — 11-е.
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