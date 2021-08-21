Воротаря понесло: дивовижний гол з центру поля забили в Румунії (відео)

У Румунії був забитий незвичайний гол.

У матчі шостого туру чемпіонату Румунії з футболу "Фарул" — "Динамо" (Бухарест) іспанський нападник господарів Хефте Бетанкор відзначився дублем, а один з голів форвард забив з центру поля.

За рахунку 1:0 на користь своєї команди на 53-й хвилині поєдинку Бетанкор наважився на удар з-за меж центру поля і не прогадав — іспанець зумів влучити у ворота. Кіпер гостей Міхай Ешану втратив рівновагу, його повело в сторону, що призвело до падіння і пропущеного голу. Виглядало це досить кумедно.

До слова, Бетанкор на 12-й хвилині зустрічі забив і перший гол своєї команди. Ще одне взяття воріт на рахунку Джордже Гані, який довів рахунок до розгромного на 57-й хвилині. У підсумку команда з міста Констанца здобула перемогу над столичним колективом з рахунком 3:0.

Відео голу Бетанкора в огляді матчу "Фарул" — "Динамо" (Бухарест):

За підсумками шостого туру "Фарул" (11 очок) йде четвертим в турнірній таблиці чемпіонату Румунії, а "Динамо" (6 очок) — 11-е.

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