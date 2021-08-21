Украинская боксерша победила россиянку в финале чемпионата Европы и станцевала гопак (видео)

Кира Макогоненко стала чемпионкой Европы по боксу среди юниоров.

Украинская боксерша Кира "Розовая Пантера" Макогоненко завоевала "золото" на чемпионате Европы по боксу среди юниоров. В финальном поединке 13-летняя украинка, выступающая в весовой категории до 42 кг, победила россиянку Анастасию Панечкину. Поединок завершился победой "Пантеры" единогласным решением судей. Об этом сообщает федерация бокса Украины в Facebook.

Добавим, что Макогоненко после успеха ярко станцевала гопак.

Кира довольно успешно продвигает себя, и уже в столь юном возрасте на ее странички в соцсетях подписаны десятки тысяч фанатов.

Еще две украинки Таисия Покусай (40 кг) и Валерия Локтионова (36 кг) свои финалы проиграли.

Cборная Украины заняла второе общекомандное место на Чемпионате Европы по боксу среди юношей и девушек, который состоялся в Сараево (Босния и Герцеговина). На счету "Желто-синей" команды 7 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых наград. Участие в континентальном первенстве приняли спортсмены из 25 стран.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский боксер-супертяж проиграл россиянину нокаутом в чемпионском бою.