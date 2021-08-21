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Українська боксерка перемогла росіянку у фіналі чемпіонату Європи і станцювала гопак (відео)

Автор
М. Корнілов
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Українська боксерка перемогла росіянку у фіналі чемпіонату Європи і станцювала гопак (відео) Новина оновлена 21 серпня 2021, 12:38
Кіра Макогоненко перемогла Анастасію Панечкіну в фіналі ЧЄ з боксу

Кіра Макогоненко стала чемпіонкою Європи з боксу серед юніорів.

Українська боксерка Кіра "Рожева Пантера" Макогоненко завоювала "золото" на чемпіонаті Європи з боксу серед юніорів. У фінальному поєдинку 13-річна українка, яка виступає у ваговій категорії до 42 кг, перемогла росіянку Анастасію Панечкіну. Поєдинок завершився перемогою "Пантери" одноголосним рішенням суддів. Про це повідомляє федерація боксу України в Facebook.

Додамо, що Макогоненко після успіху яскраво станцювала гопак.

Кіра досить успішно просуває себе, і вже в такому юному віці на її сторінки в соцмережах підписані десятки тисяч фанатів.

Ще дві українки Таїсія Покусай (40 кг) і Валерія Локтіонова (36 кг) свої фінали програли.

Збірна України посіла друге загальнокомандне місце на Чемпіонаті Європи з боксу серед юнаків та дівчат, який відбувся в Сараєво (Боснія і Герцеговина). На рахунку "Жовто-синьої" команди 7 золотих, 9 срібних і 7 бронзових нагород. Участь в континентальній першості взяли спортсмени з 25 країн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український боксер-суперваговик програв росіянину нокаутом в чемпіонському бою

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