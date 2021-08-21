Бразильский форвард отказал и "Динамо", и "Шахтеру" (видео)

Витиньо не захотел переезжать в Украину.

Бразильский форвард "Атлетико Паранаэнсе" Витиньо не стал принимать предложения из Украины, а решил переехать во французский "Бордо". Об этом сообщает globo.

По информации источника, 22-летний бразилец отказался от перехода в киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер", а в ближайший понедельник пройдет медосмотр во французском клубе и подпишет контракт. Сообщается, что "Бордо" заплатит за Витиньо 10 млн евро. По информации transfermarkt, контракт форварда с "Атлетико Паранаэнсе" действует до 31 июля 2022 г, а трансферная стоимость игрока оценивается в 3,5 млн евро.

Примечательно, что киевляне и дончане предлагали бразильцу более выгодные финансовые условия, но футболист все же выбрал французский чемпионат. В нынешнем сезоне Витиньо сыграл за "Атлетико Паранаэнсе" в 27 играх, записав на свой счет 9 голов и 4 результативных пасов.

Витиньо может сыграть и на позиции атакующего хавбека, футболист играет хорошо обеими ногами.

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