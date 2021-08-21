Бразильський форвард відмовив і "Динамо", і "Шахтарю" (відео)

Вітіну не захотів переїжджати в Україну.

Бразильський форвард "Атлетіко Паранаенсе" Вітіньо не став приймати пропозиції з України, а вирішив переїхати до французького "Бордо". Про це повідомляє globo.

За інформацією джерела, 22-річний бразилець відмовився від переходу в київське "Динамо" і донецький "Шахтар", а в найближчий понеділок пройде медогляд у французькому клубі і підпише контракт. Повідомляється, що "Бордо" заплатить за Вітіньо 10 млн євро. За інформацією transfermarkt, контракт форварда з "Атлетіко Паранаенсе" діє до 31 липня 2022 року, а трансферна вартість гравця оцінюється в 3,5 млн євро.

Примітно, що кияни і донеччани пропонували бразильцеві більш вигідні фінансові умови, але футболіст все ж вибрав французький чемпіонат. У нинішньому сезоні Вітіньо зіграв за "Атлетіко Паранаенсе" в 27 іграх, записавши на свій рахунок 9 голів і 4 результативних пасів.

Вітіньо може зіграти і на позиції атакуючого хавбека, футболіст грає добре обома ногами.

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