Агент Роналду знайшов новий варіант для Кріштіану

Кріштіану Роналду може перейти в "Манчестер Сіті".

Агент португальського нападаючого "Ювентуса" Кріштіану Роналду Жорже Мендеш запропонував послуги футболіста "Манчестер Сіті". Про це повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, "Ювентус" не проти заробити на продажі 36-річного форварда і навіть називає суму потенційного трансферу. "Стара Синьйора" готова продати КріРо за € 30 млн. Наголошується, що італійський клуб може піти на такі заходи, щоб уникнути збитків в сезоні 2021/22, адже зарплата у португальця немаленька.

Примітно, що Роналду зробив собі ім'я саме в Манчестері, де успішно виступав за місцевий "Ман Юнайтед".

Кріштіану грає за "Юве" з 2018 року. У минулому сезоні Роналду став найкращим бомбардиром Серії А, забивши у ворота суперників 29 голів. Контракт португальця з туринським клубом закінчується 30 червня 2022 року. Сам КріРо не раз заявляв, що готовий відпрацювати свій контракт з італійцями до кінця, а потім його майбутнє пов'язували з португальським "Спортінгом".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Євро-2020 Роналду повторив рекорд за кількістю голів за національну збірну.