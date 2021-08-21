Украинская школьница признана лучшей боксершей чемпионата Европы (видео)

Анастасия Таран блестяще провела турнир.

Украинка Анастасия Таран была признана лучшей боксершей чемпионата Европы среди юношей и девушек, который проходил в Сараево (Босния и Герцеговина). Об этом сообщает Федерация бокса Украины на своей страничке в Facebook.

В финале ЧЕ в весовой категории до 60 кг 14-летняя спортсменка из Днепра нокаутировал польскую боксершу. Уже в первом раунде полячка пропустила удар, после которого попятилась, а женщина-рефери после отсчета решила не продолжать бой, засчитав победу техническим нокаутом для украинки. Отметим, Таран выступала на первенстве Европы под руководством тренеров Сергея Батракова и Андрея Безменка.

Напомним, сборная Украины триумфально провела юношеский ЧЕ по боксу, добыв рекордное количество медалей. Украинцы выиграли 23 наград, включая семь золотых. Кроме того, спортсмены завоевали 9 серебряных медалей и 7 "бронз".

"Телеграф" напоминает, что еще одной героиней прошедшего турнира стала украинка Кира Макогоненко, которая стала чемпионкой Европы по боксу в весовой категории до 42 кг. После победы 13-летняя харьковчанка зажигательно станцевала гопак.