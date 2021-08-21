Українська школярка визнана кращою боксеркою чемпіонату Європи (відео)

Анастасія Таран блискуче провела турнір.

Українка Анастасія Таран була визнана кращою боксеркою чемпіонату Європи серед юнаків та дівчат, який проходив в Сараєво (Боснія і Герцеговина). Про це повідомляє Федерація боксу України на своїй сторінці в Facebook.

У фіналі ЧЄ у ваговій категорії до 60 кг 14-річна спортсменка з Дніпра нокаутувала польську спортсменку. Уже в першому раунді полячка пропустила удар, після якого позадкувала, а жінка-рефері після відліку вирішила не продовжувати бій, зарахувавши перемогу технічним нокаутом для українки. Відзначимо, Таран виступала на першості Європи під керівництвом тренерів Сергія Батракова та Андрія Безменка.

Нагадаємо, збірна України тріумфально провела юнацький ЧЄ з боксу, здобувши рекордну кількість медалей. Українці виграли 23 нагород, включаючи сім золотих. Крім того, спортсмени завоювали 9 срібних медалей і 7 "бронз".

"Телеграф" нагадує, що ще однією героїнею турніру стала українка Кіра Макогоненко, яка стала чемпіонкою Європи з боксу у ваговій категорії до 42 кг. Після перемоги 13-річна харків’янка станцювала гопак.