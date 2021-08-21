Легкоатлетка вернула к жизни олдскульный способ прыжков в высоту (Видео)

В Найроби проходит юниорский чемпионат мира по легкой атлетике.

Кенийская прыгунья в высоту Зедди Жесире Чонгво стала знаменитой благодаря своей необычной технике.

17-летняя спортсменка вмиг стала знаменитой, несмотря на не лучшие результаты. В Найроби Зедди покорила высоту 1,64 м и не сумела пробиться в финал соревнований. Примечательно, что этот результат спортсменка показала, прыгая через планку ногами вперед. Данной техникой исполнения прыжка пользовались чемпионы в первой половине ХХ века.

Отметим, высота 1,69 м оказалась Зедди не по плечу и она завершила соревнования на последнем, 17-м, месте.

Примечательно, что Чонгво выступала от Кении и в секторе по прыжкам в длину. Там легкоатлетка прыгнула на 5.71 м, установив свой личный рекорд. К сожалению для нее, этого не хватило для продолжения борьбы, и кенийка заняла предпоследнее, 19-е место.

Отметим, сборная Украины пока может похвастаться лишь одной медалью на ЧМ в Найроби. Артур Фельфнер выиграл "серебро" в метании копья, показав результат 76.32 м.

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале с украинской прыгуньей в высоту Ярославой Магучих, которая на Олимпиаде в Токио совместно фотографировалась с россиянкой.