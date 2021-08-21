Легкоатлетка вернула к жизни олдскульный способ прыжков в высоту (Видео)
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В Найроби проходит юниорский чемпионат мира по легкой атлетике.
Кенийская прыгунья в высоту Зедди Жесире Чонгво стала знаменитой благодаря своей необычной технике.
17-летняя спортсменка вмиг стала знаменитой, несмотря на не лучшие результаты. В Найроби Зедди покорила высоту 1,64 м и не сумела пробиться в финал соревнований. Примечательно, что этот результат спортсменка показала, прыгая через планку ногами вперед. Данной техникой исполнения прыжка пользовались чемпионы в первой половине ХХ века.
Отметим, высота 1,69 м оказалась Зедди не по плечу и она завершила соревнования на последнем, 17-м, месте.
Примечательно, что Чонгво выступала от Кении и в секторе по прыжкам в длину. Там легкоатлетка прыгнула на 5.71 м, установив свой личный рекорд. К сожалению для нее, этого не хватило для продолжения борьбы, и кенийка заняла предпоследнее, 19-е место.
Отметим, сборная Украины пока может похвастаться лишь одной медалью на ЧМ в Найроби. Артур Фельфнер выиграл "серебро" в метании копья, показав результат 76.32 м.
Ранее "Телеграф" сообщал о скандале с украинской прыгуньей в высоту Ярославой Магучих, которая на Олимпиаде в Токио совместно фотографировалась с россиянкой.
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