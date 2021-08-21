Укр

Легкоатлетка вернула к жизни олдскульный способ прыжков в высоту (Видео)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
491
Легкоатлетка вернула к жизни олдскульный способ прыжков в высоту (Видео) Новость обновлена 21 августа 2021, 18:59
Зедди Жесире Чонгво на юниорском чемпионате мира

В Найроби проходит юниорский чемпионат мира по легкой атлетике.

Кенийская прыгунья в высоту Зедди Жесире Чонгво стала знаменитой благодаря своей необычной технике.

17-летняя спортсменка вмиг стала знаменитой, несмотря на не лучшие результаты. В Найроби Зедди покорила высоту 1,64 м и не сумела пробиться в финал соревнований. Примечательно, что этот результат спортсменка показала, прыгая через планку ногами вперед. Данной техникой исполнения прыжка пользовались чемпионы в первой половине ХХ века.

Отметим, высота 1,69 м оказалась Зедди не по плечу и она завершила соревнования на последнем, 17-м, месте.

Примечательно, что Чонгво выступала от Кении и в секторе по прыжкам в длину. Там легкоатлетка прыгнула на 5.71 м, установив свой личный рекорд. К сожалению для нее, этого не хватило для продолжения борьбы, и кенийка заняла предпоследнее, 19-е место.

Отметим, сборная Украины пока может похвастаться лишь одной медалью на ЧМ в Найроби. Артур Фельфнер выиграл "серебро" в метании копья, показав результат 76.32 м.

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале с украинской прыгуньей в высоту Ярославой Магучих, которая на Олимпиаде в Токио совместно фотографировалась с россиянкой.

Зеленский оперативно ввел в действие санкции против "Страны", Гужвы и Шария
Украина
Зеленский оперативно ввел в действие санкции против "Страны", Гужвы и Шария
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Зеленский оперативно ввел в действие санкции против "Страны", Гужвы и Шария
Зеленский оперативно ввел в действие санкции против "Страны", Гужвы и Шария
Дата публикации
Категория
Украина туристическая: есть чем гордиться и над чем работать
Украина туристическая: есть чем гордиться и над чем работать
Дата публикации
Категория
В Михайловском Златоверхом соборе прошла молитва со Вселенским патриархом (эксклюзивные фото)
В Михайловском Златоверхом соборе прошла молитва со Вселенским патриархом (эксклюзивные фото)
Дата публикации
Категория
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Дата публикации
Категория
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Дата публикации
Категория
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан