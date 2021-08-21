Легкоатлетка повернула до життя олдскульний спосіб стрибків у висоту (Відео)

У Найробі проходить юніорський чемпіонат світу з легкої атлетики.

Кенійська стрибунка у висоту Зедді Жесіре Чонгве стала знаменитою завдяки своїй незвичайній техніці.

17-річна спортсменка вмить стала знаменитою, незважаючи на не найкращі результати. У Найробі Зедді підкорила висоту 1,64 м і не зуміла пробитися до фіналу змагань. Примітно, що цей результат спортсменка показала, стрибаючи через планку ногами вперед. Цією технікою виконання стрибка користувалися чемпіони в першій половині ХХ століття.

Відзначимо, висота 1,69 м виявилася Зедді не по плечу і вона завершила змагання на останньому, 17-му, місці.

Примітно, що Чонгве виступала від Кенії і в секторі зі стрибків у довжину. Там легкоатлетка стрибнула на 5.71 м, встановивши свій особистий рекорд. На жаль для неї, цього не вистачило для продовження боротьби, і кенійка зайняла передостаннє, 19-е місце.

Відзначимо, збірна України поки може похвалитися лише однією медаллю на ЧС в Найробі. Артур Фельфнер виграв "срібло" в метанні списа, показавши результат 76.32 м.

Раніше "Телеграф" повідомляв про скандал з українською стрибункою в висоту Ярославою Магучіх, яка на Олімпіаді в Токіо спільно фотографувалася з росіянкою.