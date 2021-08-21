Укр

"Шахтер" разгромил "Черноморец" в Одессе (видео)

Автор
М. Корнилов
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"Шахтер" разгромил "Черноморец" в Одессе (видео) Новость обновлена 21 августа 2021, 22:22
Ефим Конопля

"Шахтер" без проблем обыграл "Черноморец" в чемпионате Украины.

В субботу, 21 августа, "Черноморец" в рамках матча 5-го тура чемпионата Украины по футболу принимал "Шахтер". Встреча состоялась в Одессе на стадионе "Черноморец" и завершилась со счетом 0:3 в пользу донецкой команды.

Ключевой момент в поединке произошел уже на 13-й минуте. Богдан Билошевский грубо сыграл против Алана Патрика, и рефери Денис Шурман после просмотра VAR удалил игрока. Забить обескровленному сопернику для "Шахтера" было вопросом времени. На 34-й минуте Георгий Судаков открыл счет, а в добавленное к первому тайму время Алан Патрик удвоил преимущество дончан. А поставил точку в игре Манор Соломон.

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

Таким образом, "Шахтер" (12 очков) вышел на 1-е место в турнирной таблице УПЛ, "Черноморец" (3 очка) — пока 13-й. В следующем туре "Горняки" сыграют на выезде с "Минаем" (29.08.2021), а "Моряки" примут "Александрию" (27.08.2021).

"Телеграф" напоминает, что 5-й тур УПЛ стартовал в пятницу, 20 августа, матчем "Ворскла" — "Металлист 1925" 2:0

В субботу "Верес" минимально одолел "Минай" (1:0).

А "Днепр-1" оказался сильнее "Руха" (2:0).

Ранее "Телеграф" сообщал, что бразилец Витиньо отказался от перехода в "Шахтер".

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