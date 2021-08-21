"Шахтар" розгромив "Чорноморець" в Одесі (відео)

"Шахтар" без проблем обіграв "Чорноморець" в чемпіонаті України.

У суботу, 21 серпня, "Чорноморець" в рамках матчу 5-го туру чемпіонату України з футболу приймав "Шахтар". Зустріч відбулася в Одесі на стадіоні "Чорноморець" і завершилася з рахунком 0:3 на користь донецької команди.

Ключовий момент у поєдинку стався вже на 13-й хвилині. Богдан Білошевскій грубо зіграв проти Алана Патріка, і рефері Денис Шурман після перегляду VAR видалив гравця. Забити знекровленому супернику для "Шахтаря" було питанням часу. На 34-й хвилині Георгій Судаков відкрив рахунок, а в доданий до першого тайму час Алан Патрік подвоїв перевагу донеччан. А поставив крапку в грі Манор Соломон.

Повний відеоогляд поєдинку буде доступний тут пізніше.

Таким чином, "Шахтар" (12 очок) вийшов на 1-е місце в турнірній таблиці УПЛ, "Чорноморець" (3 очка) — поки 13-й. У наступному турі "Гірники" зіграють на виїзді з "Минаєм" (29.08.2021), а "Моряки" приймуть "Олександрію" (27.08.2021).

"Телеграф" нагадує, що 5-й тур УПЛ стартував в п’ятницю, 20 серпня, матчем "Ворскла" — "Металіст-1925" 2:0

В суботу "Верес" мінімально здолав "Минай" (1:0).

А "Дніпро-1" виявився сильнішим за "Рух" (2:0).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що бразилець Вітіньо відмовився від переходу в "Шахтар".