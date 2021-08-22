Шлем треснул пополам: украинский лыжник чудом остался жив после массового завала (видео)

Дмитрий Драгун угодил в страшное происшествие во время гонки.

В Эстонии во время гонки по лыжероллерам случился страшный завал спортсменов. Украинский лыжник Дмитрий Драгун уберегся от серьезных последствий только благодаря шлему, который после падения раскололся пополам.

На Этапе Кубка мира по лыжероллерам в Отепя 21 августа состоялась гонка свободным стилем на 26 километров. На одном из опасных участков трассы лыжники на спуске набрали внушительную скорость порядка 60 км/ч. В какой-то момент итальянец Франческо Беккиса решил сместиться, что привело к масштабному завалу спортсменов. Больше всех пострадал украинец Драгун (№14).

Спустя день Дмитрий рассказал, что отделался лишь парой десятков ссадин и ушибов, а шлем спас ему жизнь.

Шлем Дмитрия Драгуна треснул пополам

Шлем Дмитрия Драгуна треснул пополам

"Ребята, спасибо всем за огромную поддержку. Вас оказалось очень много. Отдельная благодарность за качественный инвентарь, который вчера сохранил мне жизнь. Сейчас со мной все хорошо (не считая пару десятков ссадин и ушибов), — написал Драгун, прикрепив фото поврежденного шлема.

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