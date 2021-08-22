Шолом тріснув навпіл: український лижник дивом залишився живим після масового завалу (відео)

Дмитро Драгун потрапив в страшний інцидент під час гонки.

В Естонії під час гонки на лижоролерах стався страшний завал спортсменів. Український лижник Дмитро Драгун вберігся від серйозних наслідків тільки завдяки шолому, який після падіння розколовся навпіл.

На Етапі Кубка світу з лижоролерів в Отепя 21 серпня відбулася гонка вільним стилем на 26 кілометрів. На одній з небезпечних ділянок траси лижники на спуску набрали велику швидкість близько 60 км/ч. У якийсь момент італієць Франческо Беккіса вирішив зміститися, що призвело до масштабного завалу спортсменів. Більше за всіх постраждав українець Драгун (№14).

Через день Дмитро розповів, що відбувся лише кількома десятками забоїв, а шолом врятував йому життя.

Шолом Дмитра Драгуна тріснув навпіл

Шолом Дмитра Драгуна тріснув навпіл

"Спасибі всім за величезну підтримку. Вас виявилося дуже багато. Окрема подяка за якісний інвентар, який вчора зберіг мені життя. Зараз зі мною все добре (не рахуючи пару десятків забоїв), — написав Драгун, прикріпивши фото пошкодженого шолома.

Раніше "Телеграф" повідомляв про масовий завал на Тур де Франс-2021.