Нокаут года в UFC: боец ММА вырубил соперника киношной "вертухой" (видео)

Игнасио Бахамондес стал главной звездой вечера UFC в Лас-Вегасе.

В ночь на воскресенье, 22 августа (время киевское), в американском Лас-Вегасе состоялся большой вечер профессиональных единоборств от промоушена UFC. В предварительном карде UFC on ESPN 29 зрители стали свидетелями ярчайшего нокаута в исполнении чилийца Игнасио Бахамондеса.

Чилиец, который выступает в рамках легкой весовой категории, встретился в октагоне с американцем Рузвельтом Робертсом. Игнасио полностью контролировал ход боя, а в третьем раунде, когда Робертсу нужно было рисковать, Бахамондес феноменальным киношным ударом "вертухой" в стиле Чака Норриса угодил сопернику прямо в челюсть. Американец рухнул на канвас, а рефери тут же остановил схватку.

Добавим, что для Игнасио этот успех стал 12-м в карьере при трех поражениях. Робертс, в свою очередь, проиграл в четвертый раз, имея в активе 12 побед.

Напомним, в главном бою вечера в Лас-Вегасе Джаред Каннонье одержал нелегкую победу над Келвином Гастелумом. Кроме того, зрители стали свидетелями еще одного яркого нокаута на этом шоу в исполнении Уильяма Найта.