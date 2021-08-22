Укр

Нокаут года в UFC: боец ММА вырубил соперника киношной "вертухой" (видео)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Нокаут года в UFC: боец ММА вырубил соперника киношной "вертухой" (видео) Новость обновлена 22 августа 2021, 18:34
Игнасио Бахамондес

Игнасио Бахамондес стал главной звездой вечера UFC в Лас-Вегасе.

В ночь на воскресенье, 22 августа (время киевское), в американском Лас-Вегасе состоялся большой вечер профессиональных единоборств от промоушена UFC. В предварительном карде UFC on ESPN 29 зрители стали свидетелями ярчайшего нокаута в исполнении чилийца Игнасио Бахамондеса.

Чилиец, который выступает в рамках легкой весовой категории, встретился в октагоне с американцем Рузвельтом Робертсом. Игнасио полностью контролировал ход боя, а в третьем раунде, когда Робертсу нужно было рисковать, Бахамондес феноменальным киношным ударом "вертухой" в стиле Чака Норриса угодил сопернику прямо в челюсть. Американец рухнул на канвас, а рефери тут же остановил схватку.

Добавим, что для Игнасио этот успех стал 12-м в карьере при трех поражениях. Робертс, в свою очередь, проиграл в четвертый раз, имея в активе 12 побед.

Напомним, в главном бою вечера в Лас-Вегасе Джаред Каннонье одержал нелегкую победу над Келвином Гастелумом. Кроме того, зрители стали свидетелями еще одного яркого нокаута на этом шоу в исполнении Уильяма Найта.

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