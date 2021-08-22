Нокаут року в UFC: боєць ММА вирубив суперника кіношною "вертухою" (відео)

Ігнасіо Бахамондес став головною зіркою вечора UFC в Лас-Вегасі.

У ніч на неділю, 22 серпня (час київський), в американському Лас-Вегасі відбувся великий вечір професійних єдиноборств від промоушена UFC. У попередньому карді UFC on ESPN 29 глядачі стали свідками яскравого нокауту у виконанні чилійця Ігнасіо Бахамондеса.

Чилієць, який виступає в рамках легкої вагової категорії, зустрівся в октагоні з американцем Рузвельтом Робертсом. Ігнасіо повністю контролював хід бою, а в третьому раунді, коли Робертсу потрібно було ризикувати, Бахамондес феноменальним кіношним ударом "вертухою" в стилі Чака Норріса врізав суперникові ногою прямо в щелепу. Американець звалився, а рефері тут же зупинив сутичку.

Додамо, що для Ігнасіо цей успіх став 12-м в кар’єрі при трьох поразках. Робертс, в свою чергу, програв в четвертий раз, маючи в активі 12 перемог.

Нагадаємо, в головному бою вечора в Лас-Вегасі американець Джаред Канноньє здобув нелегку перемогу над співвітчизником Келвіном Гастелумом. Крім того, глядачі стали свідками ще одного яскравого нокауту на цьому шоу у виконанні Вільяма Найта.