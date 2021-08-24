"Шахтер" не оставляет попыток подписать вратаря сборной Украины

Дмитрий Ризнык все еще может присоединиться к "Шахтеру" в летнее трансферное окно.

Вратарь полтавской "Ворсклы" Дмитрий Ризнык может перейти в донецкий "Шахтер". По информации Football.ua, "Горняки" сделали уже третье предложение по голкиперу.

По информации источника, дончане ведут активные переговоры по футболисту, которому уже делали предложение прошлой зимой. Однако тогда руководство полтавчан не устроила сумма в три миллиона евро и они отказали "Шахтеру". Этим летом переговоры вновь не увенчались успехом, и дончане уже отправили второй запрос в Полтаву по игроку.

Добавим, что основной вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин нуждается в операции на мениске и пропустит несколько месяцев. К слову, Ризнык получил вызов в сборную Украины от исполняющего обязанности главного тренера национальной команды Александра Петракова.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Ворскла" первым из украинских клубов вылетела из еврокубокв. В квалификации Лиги конференций УЕФА сезона 2021/22 полтавчане по сумме двух матчей умудрились проиграть финскому КуПСу. "Шахтер", в свою очередь, находится в шаге от выхода в групповой этап Лиги чемпионов.