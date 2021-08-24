"Шахтар" не залишає спроб підписати воротаря збірної України

Дмитро Різник все ще може приєднатися до "Шахтаря" в літнє трансферне вікно.

Воротар полтавської "Ворскли" Дмитро Різник може перейти в донецький "Шахтар". За інформацією Football.ua, "Гірники" зробили вже третю пропозицію по голкіперу.

За інформацією джерела, донеччани ведуть активні переговори по футболісту, якому вже робили пропозицію минулої зими. Однак тоді керівництво полтавчан не влаштувала сума в три мільйони євро і вони відмовили "Шахтарю". Цього літа переговори знову не увінчалися успіхом, і донеччани вже відправили другий запит в Полтаву по гравцеві.

Додамо, що основний воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін потребує операції на меніску і пропустить кілька місяців. До слова, Різник отримав виклик в збірну України від виконуючого обов’язки головного тренера національної команди Олександра Петракова.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Ворскла" першим з українських клубів вилетіла з еврокубокв. У кваліфікації Ліги конференцій УЄФА сезону 2021/22 полтавці за сумою двох матчів примудрилися програти фінському КуПСу. "Шахтар", в свою чергу, знаходиться в кроці від виходу в груповий етап Ліги чемпіонів.