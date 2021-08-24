Рус

"Шахтар" не залишає спроб підписати воротаря збірної України

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
Читати російською
Автор
40
"Шахтар" не залишає спроб підписати воротаря збірної України Новина оновлена 24 серпня 2021, 10:55
Дмитро Різник

Дмитро Різник все ще може приєднатися до "Шахтаря" в літнє трансферне вікно.

Воротар полтавської "Ворскли" Дмитро Різник може перейти в донецький "Шахтар". За інформацією Football.ua, "Гірники" зробили вже третю пропозицію по голкіперу.

За інформацією джерела, донеччани ведуть активні переговори по футболісту, якому вже робили пропозицію минулої зими. Однак тоді керівництво полтавчан не влаштувала сума в три мільйони євро і вони відмовили "Шахтарю". Цього літа переговори знову не увінчалися успіхом, і донеччани вже відправили другий запит в Полтаву по гравцеві.

Додамо, що основний воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін потребує операції на меніску і пропустить кілька місяців. До слова, Різник отримав виклик в збірну України від виконуючого обов’язки головного тренера національної команди Олександра Петракова.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Ворскла" першим з українських клубів вилетіла з еврокубокв. У кваліфікації Ліги конференцій УЄФА сезону 2021/22 полтавці за сумою двох матчів примудрилися програти фінському КуПСу. "Шахтар", в свою чергу, знаходиться в кроці від виходу в груповий етап Ліги чемпіонів.

Як проходить військовий парад до Дня незалежності (онлайн-трансляція)
Україна
Як проходить військовий парад до Дня незалежності (онлайн-трансляція)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Як проходить військовий парад до Дня незалежності (онлайн-трансляція)
Як проходить військовий парад до Дня незалежності (онлайн-трансляція)
Дата публікації
Категорія
Як Україна відзначає День незалежності: всі подробиці онлайн
Як Україна відзначає День незалежності: всі подробиці онлайн
Дата публікації
Категорія
"Золота жила" для України: що робить українську IT-сферу настільки успішною і чому туди може потрапити буквально кожен
"Золота жила" для України: що робить українську IT-сферу настільки успішною і чому туди може потрапити буквально кожен
Дата публікації
Категорія
Офіційно: Україна отримала обіцяні $2,7 млрд від МВФ
Офіційно: Україна отримала обіцяні $2,7 млрд від МВФ
Дата публікації
Категорія
В Афганістані таліби перейшли у наступ на "партизанський" штат Панджшер
В Афганістані таліби перейшли у наступ на "партизанський" штат Панджшер