Не замужем из-за плоской груди: президент Танзании удивила заявлением о футболистках сборной

Самия Сулуху угодила в скандал из-за своего заявления про футболисток.

Президент Танзании Самия Сулуху во время приема мужской национальной команды U-23 отметилась неоднозначным заявлением про футболисток сборной. Об этом сообщает bbc.

По словам, Сулуху, женщины, представляющую страну по футбольных полях, заставляют гордиться собой, однако из-за своей внешности танзанийским футболисткам тяжело найти мужа. Самия отметила, что если выставить в ряд футболисток, то некоторых из-за плоской груди можно будет перепутать с мужчинами.

"Семейная жизнь для них лишь мечта", — заявила политик.

Видеокадры с заявлением политика доступны в сети:

Отметим, вокруг президента Танзании разгорелся скандал, ведь в оппозиционных кругах и не только восприняли заявление Сулуху оскорбительными и унизительными для женщин. К слову, Самия Сулуху — первая женщина-президент в истории Танзании. Она пришла к этой должности в марте 2021 года.

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