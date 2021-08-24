Рус

Не заміжні через плоскі груди: президент Танзанії здивувала заявою про футболісток збірної

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
Читати російською
Автор
47
Не заміжні через плоскі груди: президент Танзанії здивувала заявою про футболісток збірної Новина оновлена 24 серпня 2021, 12:06
Танзанійські футболістки

Самія Сулуху потрапила в скандал через своєї заяви про футболісток.

Президент Танзанії Самія Сулуху під час прийому чоловічої національної команди U-23 відзначилася неоднозначною заявою про футболісток збірної. Про це повідомляє bbc.

За словами, Сулуху, жінки, що представляють країну по футбольних полях, змушують пишатися собою, проте через свою зовнішність танзанійським футболісткам важко знайти чоловіка. Самія зазначила, що якщо виставити в ряд футболісток, то деяких через плоскі груди можна буде переплутати з чоловіками.

"Сімейне життя для них лише мрія", — заявила політик.

Відеокадри із заявою політика доступні в мережі:

Відзначимо, навколо президента Танзанії розгорівся скандал, адже в опозиційних колах і не тільки сприйняли заяву Сулуху образливими і принизливими для жінок. До слова, Самія Сулуху — перша жінка-президент в історії Танзанії. Вона прийшла до цієї посади в березні 2021 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв про цікавий випадок на футбольному матчі в США, де дитина вирішила втекти від матері.

Як проходить військовий парад до Дня незалежності (онлайн-трансляція)
Україна
Як проходить військовий парад до Дня незалежності (онлайн-трансляція)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Як проходить військовий парад до Дня незалежності (онлайн-трансляція)
Як проходить військовий парад до Дня незалежності (онлайн-трансляція)
Дата публікації
Категорія
Як Україна відзначає День незалежності: всі подробиці онлайн
Як Україна відзначає День незалежності: всі подробиці онлайн
Дата публікації
Категорія
"Золота жила" для України: що робить українську IT-сферу настільки успішною і чому туди може потрапити буквально кожен
"Золота жила" для України: що робить українську IT-сферу настільки успішною і чому туди може потрапити буквально кожен
Дата публікації
Категорія
Офіційно: Україна отримала обіцяні $2,7 млрд від МВФ
Офіційно: Україна отримала обіцяні $2,7 млрд від МВФ
Дата публікації
Категорія
В Афганістані таліби перейшли у наступ на "партизанський" штат Панджшер
В Афганістані таліби перейшли у наступ на "партизанський" штат Панджшер