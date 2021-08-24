Не заміжні через плоскі груди: президент Танзанії здивувала заявою про футболісток збірної

Самія Сулуху потрапила в скандал через своєї заяви про футболісток.

Президент Танзанії Самія Сулуху під час прийому чоловічої національної команди U-23 відзначилася неоднозначною заявою про футболісток збірної. Про це повідомляє bbc.

За словами, Сулуху, жінки, що представляють країну по футбольних полях, змушують пишатися собою, проте через свою зовнішність танзанійським футболісткам важко знайти чоловіка. Самія зазначила, що якщо виставити в ряд футболісток, то деяких через плоскі груди можна буде переплутати з чоловіками.

"Сімейне життя для них лише мрія", — заявила політик.

Відеокадри із заявою політика доступні в мережі:

Відзначимо, навколо президента Танзанії розгорівся скандал, адже в опозиційних колах і не тільки сприйняли заяву Сулуху образливими і принизливими для жінок. До слова, Самія Сулуху — перша жінка-президент в історії Танзанії. Вона прийшла до цієї посади в березні 2021 року.

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